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10大違規食藥廣告商…挨罰3655萬不繳 負責人遭拘提法院裁管收3月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

衛福部食藥署公布113年度10大違規食藥廣告，榜首「A.H.A關捷挺固立」委刊廠商樂微生醫國際有限公司，前後經彰化縣、台中市政府裁處3655萬元罰鍰不繳納，行政執行署台中分署昨拘提負責人詹姓男子，以詹拒提清償計畫、顯有隱匿收入規避執行，向法院聲請管收3月獲准。

台中分署指出，該公司2024年間常在平面、電子媒體刊登宣播食品廣告，被檢舉涉及醫療效能之標示、宣傳或有廣告不實，經彰化縣、台中市政府多次課處罰鍰均未改善，累計高達93筆、3655萬3665元，2024年11月起就陸續移送強制執行。

台中分署說，該公司因惡性重大違規行為，被衛福部食藥署列為2024年度十大違規食藥廣告名單內，多次通知公司義務人詹姓男子到案說明公司財務狀況，但詹都不理會，經向台中地院聲請拘提獲准，昨26日拘獲詹強制解送分屬，詢問其經營義務人財產狀、營收流向。

台中分署發現，詹金流有異常提領，如2024年5月從帳戶提現金140萬多元，用途備註為發薪資，但其同年度損益、稅額計算表卻僅申報74萬多元，明顯不符，詹顯有隱匿義務人資金。

另詹同年6月28日從公司帳戶提領150萬元，用途備註為繳納廣告費，但根據同年度損益、稅額計算表，廣告費僅列報72萬9961元，詹顯然慣於隱匿資金，另也發現詹曾於11月、12月間分別從帳戶提120萬、258萬元當作主管獎金、導演獎金，卻將政府課處罰鍰置之不理。

此外，其金融帳戶自2025年5月7日後無存入之紀錄，但廣告得保健產品仍持續在主流網站販售，詹明顯隱匿營業收入，蓄意規避強制執行。

台中分署表示，昨拘提詹到場，他仍對營業收入以不清楚等語搪塞，拒絕提出清償計畫，分署隨即向台中地院將他聲請管收獲准，解送看守所附設管收所管收3個月。

樂微生醫國際有限公司遭裁罰3655萬元罰鍰未繳納，詹姓負責人昨被拘提經法院裁定管收3月。圖／台中分署提供
樂微生醫國際有限公司遭裁罰3655萬元罰鍰未繳納，詹姓負責人昨被拘提經法院裁定管收3月。圖／台中分署提供

衛福部 食藥署 廣告不實

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