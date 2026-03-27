26歲男酒駕撞死斑馬線上婦人判8年10月 法官：社會復歸可能性高

26歲羅姓男子前年9月20日凌晨酒後開車闖紅燈，撞飛穿越斑馬線陳姓婦人傷重，經手術2天後仍不治，檢方求刑10年，國民法官考量他年紀尚輕，經審理程序後自省轉換態度，不再將本案歸咎於他人，在救助陳婦及對待家人長輩時流露良知，將來社會復歸可能性高而判刑8年10月。

台南地院表示，羅及辯護人主張自首，雖然當下有撥打110報案，但從報案內容語氣及前後語意觀察都無法讓警方知道他就是肇事者，且於救護車離開前就決定離開現場，未等候警方到場處理，認他不構成自首。

同時，羅之前已有酒駕前科紀錄，前案判決確定後距離本案發生約3年2月，未能記取教訓，於酒店飲用烈酒後，自知飲酒後情緒易失控，卻不選擇代駕，於酒測數值超過法定標準2倍，再度心存僥倖酒後駕車。

且於下雨的凌晨，行經文賢國中周邊市區道路，因分心駕駛、闖紅燈，早起運動行走在斑馬線上的陳婦受驚嚇有意閃躲，仍不幸遭未減速的他猛烈撞擊，致陳婦噴飛逾10公尺遠外的騎樓，情狀駭人驚悚。

陳婦當場身受10餘處骨折，遍及頭部、肩膀、胸部、四肢、骨盆等處，經送醫急救及進行開顱等重大手術，經與死神拔河，仍不幸於兩日後傷重不治。

台南地院表示，他只因為肇事車輛前擋風玻璃受損嚴重，影響駕駛視線及擔心自身安危，仍選擇搭乘友人駕駛白牌車，前往當時女友位在楠西區的住處，繼而持瓦斯鎮暴槍先對空鳴槍示威，再上樓傷害女友的前夫。

台南地院認為，羅於偵查及審理期間均坦承犯行，案發後也每日至靈堂折蓮花，並於陳婦頭七時由嬸嬸陪同向家屬及亡者磕頭致歉。然而，案發迄今1年半，家屬至今仍氣憤不平。

羅自幼於不健全的家庭環境中成長，主要照顧者為叔叔、嬸嬸與奶奶，然家庭經濟狀況窘迫，因同儕效應而誤觸法網，導致有多次毀損、傷害等前科，以及數十件交通違規紀錄。他甫成年即未婚育有身心障礙幼子，甚少返家探視。

台南地院指出，羅於偵訊過程避重就輕，經審理程序後自省轉換態度，不再將本案歸咎於他人，且表示不論判刑輕重，願意一己承擔責任，引以為鑑，承諾不再重蹈覆轍。考量其年紀尚輕，在救助被害人以及對待家人長輩時流露良知，若能輔以適度矯正資源協助，將來社會復歸可能性高。

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