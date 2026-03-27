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非洲豬瘟害全台21億損失 負責人當庭承認「我們疏忽」反控獸醫佐草率

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮稽查、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬；法院今開庭問到為何三聯單數字不一，陳男直言「是他們疏忽」，但反控動保處賴姓獸醫佐記載死豬數量草率、有瑕疵。

台中地院今下午開庭，法官黃淑美見旁聽席有陳男的家屬，考量陳目前羈押禁見中，且今尚未傳陳父開庭，為免今開庭進度外洩，經律師溝通後家屬同意在庭外等候；陳男今坦承偽造文書、詐欺，否認廢棄物清理法。

陳男坦承為規避稽查，預先拍攝蒸煮廚餘照片存在手機，2023年1月8日起至2025年9月30日，每日申報時「反覆上傳舊照片」，及上傳不實營運紀錄及液化石油氣使用量到環境部的廚餘蒸煮申報系統、事業廢棄物申報及管理資訊系統，涉及偽造文書。

檢方指控，陳姓父子為避免損失，將可能染疫、未逾停藥期的30頭豬運往大安區肉品市場拍賣，其等賣病死豬部分涉及詐欺，陳男也坦承和爸爸是共犯，表示「事實就是這樣。」

另外，檢方起訴陳姓父子短報46頭死豬，委由非法清運業者處理部分涉及廢棄物清理法，陳男否認，表示只要畜牧場有死豬就要通報，由司機載去化製廠火化，父親會聯絡司機、填寫三聯單的丙聯留存，甲、乙聯則由司機自己寫並帶走。

法官詢問，查扣的甲、乙、丙聯為何數字不一樣？陳解釋，他晚上會清點發現死豬先拖出來冰存，並告知爸爸填寫丙聯，隔天早上司機來時，因又有增加死豬數量，司機再自行填甲、乙聯，數字才會有落差。

法官再問，那為何不連同丙聯一併更正？陳說「這就是我們的疏忽啊！」過去模式一直這樣處理，直到非洲豬瘟事發，才會有早上又有新增死豬的狀況。

陳還說，司機來載時會核對死豬數量，自行更改甲、乙聯，並交代他回去也要改丙聯，但他回家就忘記了。至於被控短報46頭死豬、交由非法業者處理，陳堅稱這數字和他所知不同，沒委託非法業者，都只有送化製廠，他也不知賴姓獸醫佐填載的訪視記錄表、手寫筆記，死豬數量也是賴口述。

陳的辯護人主張，檢方起訴依化製單、訪視記錄表認定短報46頭死豬，但賴姓獸醫佐訪視記錄表僅就陳父口述草率紀錄，無查證核實真實性有瑕疵，陳父高齡80多歲記憶錯誤、所述也有疑慮，爭執賴記載的死豬數量，認為有瑕疵、顯具疑義。

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子涉嫌詐欺等罪嫌，陳父高齡80多歲去年已交保，陳子目前羈押中今開庭部分認罪。記者曾健祐／攝影
台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子涉嫌詐欺等罪嫌，陳父高齡80多歲去年已交保，陳子目前羈押中今開庭部分認罪。記者曾健祐／攝影

非洲豬瘟 偽造文書

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