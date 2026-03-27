防彈背心混充大陸不良產品 警政署提告廠商要求賠償

針對警政署與移民署等單位多年前向尚極實業公司採購防彈背心，未料原應交付韓國曉星公司所生產品項，最後履約時卻以大陸製品矇混驗收，且纖維布不具防水功能。警政署今天指出，已提供尚極實業有限公司詐欺事證供檢調偵辦，並提出民、刑事告訴及請求損害賠償。

警政署表示，2021年招標採購尚極實業有限公司生產的防彈衣2萬4041件，卻在2023年底，發現該公司以未報列於契約的防彈纖維布，混充在交付的防彈衣內蕊，並以不實文件履約，經完成相關事證蒐集後，委託律師遞狀至台北地檢署及台北地方法院，提起對該公司林姓負責人詐欺刑事告訴並附帶民事求償、民事侵權行為請求損害賠償返還契約價金1億7622萬餘元，及刊登該公司為不良廠商的行政作為。

警政署強調，為避免再有類似情形發生，警政署自2024年起，防彈裝備相關採購案，招標時除要求廠商提供防彈纖維布的製造廠、廠牌、型號及產地外，還須提供防彈纖維布原料的防彈纖維紗（帶）製造廠、廠牌、型號及產地，必須在驗收時提交附經公（認）證的原廠出廠及新品證明文件，以杜絕不肖廠商提供不實產地的防彈纖維布。