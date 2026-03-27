快訊

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

在北院待了一晚！應曉薇女兒幫忙籌到3000萬 律師現身辦保

廖思惟小孩生父被起底 富二代全是假？「跟郭采潔拍過戲」照片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

憲法法庭今判決少年事件處理法禁止再行移送的規定違憲，大法官蔡宗珍楊惠欽朱富美再度獨立提出不同意法律意見書，除重申5名大法官組成憲法法庭不合法、判決無效，更指本案應裁定不受理，移轉管轄制度是立法政策問題，憲法審查不應介入。

蔡宗珍等3大法官重申憲法法庭組成不合法，判決不生效力，3人基於憲法忠誠義務，堅守大法官職責，未參與實體評議與作成判決，但曾依法參與聲請案受理與否的表決，並表示不同意受理，因此仍提出法律意見書，表明不同法律見解，以盡言責，並留存歷史紀錄。

3人認為，聲請人為花蓮地方法院法官，並為兩案少年案件聲請釋憲，但少事法第15條後段「受移送之法院，不得再行移送」的規定，不是聲請人審理原因案件所適用的法律，且在相關法院都具管轄權情形下，管轄歸屬不影響案件審理或裁判結果，不具裁判重要性，不符法定聲請要件。

意見書指出，聲請人是將個案中就不確定法律概念「受更適當之保護」所為的具體化判斷，誤認為法規範的違憲問題，且未具體說明少事法規定如何違反憲法對人民訴訟權的保障或國家對少年的特別保護義務，也未詳細論證聲請審查的法律規定與所引據憲法規範間的具體牴觸關係，難認已提出達於合理確信的違憲論證。

3人指出，少事法禁止再行移送的規定，屬於少年法院管轄制度的一環，制度設計和政策選擇原則上屬立法形成空間，移轉管轄制度是立法者於法定法官原則與少年保護目的間所做的制度性調和，難認有違憲疑慮。

3人表示，少年保護目的的實現，主要繫於審理程序的具體處遇，而非透過管轄再移轉即可達成，縱認現行制度尚有精進空間，也是屬立法政策問題，並不當然構成違憲，憲法審查不應轉化為制度最適性的評價，更不應取代立法者進行制度設計。

蔡宗珍等3大法官指出，聲請案不具憲法審查法定要件，依法應該不受理，即使現有8位大法官過半數同意而受理，也不應只由5名大法官逕行做成實體判決；即使由合法組成的憲法法庭審體審查，也難認少事法規定有牴觸憲法之處，憲法審查者應予以尊重，更不得以憲法審查知名，行制度妥當性的審查，甚至以自創制度取而代之。

拒絕參與評議的三位大法官朱富美（圖）、楊惠欽、蔡宗珍。本報資料照片
拒絕參與評議的三位大法官朱富美（圖）、楊惠欽、蔡宗珍。本報資料照片

拒絕參與評議的三位大法官朱富美、楊惠欽、蔡宗珍（圖）。本報資料照片
拒絕參與評議的三位大法官朱富美、楊惠欽、蔡宗珍（圖）。本報資料照片

拒絕參與評議的三位大法官朱富美、楊惠欽（圖）、蔡宗珍。本報資料照片
拒絕參與評議的三位大法官朱富美、楊惠欽（圖）、蔡宗珍。本報資料照片

憲法 朱富美 楊惠欽 蔡宗珍 大法官 憲法法庭

延伸閱讀

當年避免少年淪人球 限制少事案移送…憲法法庭今判部分違憲

陳力俊／美國大法官雋語與馬年警句

國安法修法 內政部：國家存在才能保護言論自由

（經濟會員內容不上線） 關稅命令為什麼違法？

相關新聞

當年避免少年淪人球 限制少事案移送…憲法法庭今判部分違憲

花蓮地方法院少年法庭法官邱佳玄審理一起毀損案時，認為少年事件處理法第15條後段「受移送之法院，不得再行移送。」規定，有牴觸憲法訴訟權、少年之特別保護義務之疑義，聲請法規範憲法審查。憲法法庭受理，今認為一概禁止受移送法院為少年之利益再行移送，於此範圍內，牴觸憲法第22條及第156條為保障少年人格權，課予國家特別保護少年身心健康及人格健全成長義務意旨，即日失效。

憲法法庭判少事法移送規定違憲 3大法官提不同意見「判決無效、應不受理」

憲法法庭今判決少年事件處理法禁止再行移送的規定違憲，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美再度獨立提出不同意法律意見書，除重申5名大法官組成憲法法庭不合法、判決無效，更指本案應裁定不受理，移轉管轄制度是立法政策問題，憲法審查不應介入。

台積電洩密案！跳槽工程師「偷拍2奈米機密」違反國安法 今裁延押2月

台積電離職工程師陳力銘、在職工程師吳秉駿、戈一平涉洩漏關鍵技術，遭檢方依違反國安法等罪起訴，智慧財產及商業法院昨天辯論終結，訂4月27日宣判，另查出陳力銘前年涉嫌指使前台積電工程師陳韋傑，以手機偷拍機密資料，今裁定陳力銘、陳韋傑2人自4月1日及8日起延押2月。

防彈背心混充大陸不良產品 警政署提告廠商要求賠償

針對警政署與移民署等單位多年前向尚極實業公司採購防彈背心，未料原應交付韓國曉星公司所生產品項，最後履約時卻以大陸製品矇混驗收，且纖維布不具防水功能。警政署今天指出，已提供尚極實業有限公司詐欺事證供檢調偵辦，並提出民、刑事告訴及請求損害賠償。

颱風侵襲害電線垂落釀騎士死劫 嘉檢起訴中華電信主管、曳引車司機

嘉義縣義竹鄉去年7月底發生死亡事故，1輛曳引車行經172縣道時勾到低垂電纜，導致路旁電信桿斷裂倒塌，壓中對向騎機車經過的張姓男子，送醫後傷重不治。嘉義地檢署今天偵查終結，認定中華電信嘉義營運處主管凃姓男子及曳引車戴姓司機均涉有過失，依過失致死罪提起公訴。

26歲男酒駕闖紅燈撞死斑馬線上婦人 國民法官判8年10月

26歲羅姓男子前年9月20日凌晨酒後開車，行經北區文賢一路與292巷路口時闖紅燈，撞飛穿越斑馬線陳姓婦人致顱內出血及全身多處骨折，經緊急手術2天後仍不治，檢方求刑10年，台南地院國民法官法庭今下午3時宣判，認羅男犯酒後致人於死判刑8年10月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。