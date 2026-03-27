26歲男酒駕闖紅燈撞死斑馬線上婦人 國民法官判8年10月

26歲羅姓男子前年9月20日凌晨酒後開車，行經北區文賢一路與292巷路口時闖紅燈，撞飛穿越斑馬線陳姓婦人致顱內出血及全身多處骨折，經緊急手術2天後仍不治，檢方求刑10年，台南地院國民法官法庭今下午3時宣判，認羅男犯酒後致人於死判刑8年10月，可上訴。

羅表示，他站在這裡，知道自己沒有資格這麼說，然而，他不會逃避責任、推卸責任，也不會選擇逃避，他覺得這是自己選擇做錯事，不該怪罪別人，一輩子都會惦記這慘痛的教訓，一想到阿姨的血沾在身上，如果當時停下來，阿姨就不會失去最愛的家人。他說，知道說再多對不起都不夠，但他還是要說。

檢方起訴，羅於前年9月20日凌晨1時許至2時30分許，在LV酒店飲酒後，駕駛自小客車，於同日凌晨3時38分行經文賢一路與文賢路292巷路口時，闖越紅燈直行，適有陳姓婦人經行人穿越道步行至上開路口，遭羅駕車追撞，陳婦因此受有外傷性顱內出血等傷勢，經送醫急救，同年月22日晚間7時許不治而被訴。

檢方以羅於2021年4月間騎機車酒駕被判3月，10年內再犯酒駕致人於死，惡性重大。檢方說，羅於案發當晚凌晨3時40分報案，「那個…有撞到人」，未表明身分，但未等警方到場時即逃逸，經警方調閱監視器影像及車牌號碼，已掌握其肇事身分，且他將轎車棄置在河堤旁。

檢方說，羅於清晨6時28分又回撥，「喂你好，我要報警」，當時他得知女友與其前夫在一塊，不顧已在酒店喝了3杯馬克杯威士忌仍開車上路，闖紅燈撞了人，仍趕著去楠西，還拿鎮暴槍報仇。檢方認羅不構成自首要件，縱使符合自首，也不該減刑。

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