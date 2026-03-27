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員警遭辱罵「會宏幹嗎」 魯莽男妨害公務判拘役50天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名葉姓男子因與友人發生糾紛主動報警，未料仁武警分局員警到場協助時，葉男竟情緒失控，不僅對著員警狂飆「你是會宏幹嗎」等粗口，甚至還朝員警吐口水、抓扯推擠，橋頭地院因此依妨害公務罪判他拘役50天。

判決書指出，2022年2月18日晚間10時許，葉男與友人起口角後撥打110求助，仁武警分局澄觀派出所李姓員警獲報趕抵現場，葉男卻將怒氣轉移至警方身上，接連以「五字經」或「不然你是會宏幹嗎」、「垃圾、骯髒鬼」等不堪入耳的字眼辱罵執行公務的員警。

葉男不僅言語挑釁，隨後更做出極具羞辱性的「吐口水」舉動，並動手推擠、抓扯員警右手背，導致員警受挫傷，警方當場將其壓制並依法送辦，葉男起初在偵查階段否認犯行，直到法院審理時才低頭認罪。

法官審理時發現，案發時態度囂張的葉男，自陳僅國中肄業，領有中度身心障礙手冊，目前無業且已離婚，平時與母親同住，每月僅靠1萬多元的身障補助度日。

橋頭地院法官認為，葉男雖有公共危險、妨害自由等多項前科，且對員警施暴、吐口水嚴重藐視公權力，但考量他最終坦承犯行，且已與受傷的員警達成調解並賠償完畢，最終依妨害公務執行罪，判處他拘役50天，得易科罰金。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

妨害公務

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