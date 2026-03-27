超商女店員3千元交通罰單沒錢繳 自掃條碼「已付現金」判2月

基隆一間超商黃姓女店員，因2997元汽機車交通罰單快過期，卻沒錢繳納，利用值班機會，持收銀機掃碼槍掃描罰單條碼後，輸入「已收現金」的不實電磁紀錄，店長清點時發現現金短少，黃女坦承犯行光。法官日前依非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判她有期徒刑2月，緩刑2年。可上訴。

基隆地院判決書指出，黃女去年2月13日凌晨，持家中尚未繳納即將逾期的汽機車罰單，金額為2997元，她操作店內收銀機掃碼描條碼並輸入指令，建立「全家便利商店新樂群店」收到現金共計2997元之收銀機電磁紀錄。

黃女並未實際繳納現金，而是將代收款項的虛偽資料輸入電腦設備，顯示已繳納罰單，在電腦設備製作已收取現金2997元的不實電磁紀錄。店長逐日定時核對電腦帳目與收銀機內現金數額是否相符，隔日發現異常報警。

法官指出，黃女僅因罰單快過期、暫無錢繳納，利用擔任超商店員機會，以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄，取得財產上不法利益，犯罪動機、目的、手段及所為均實不足取。

法官考量她後坦承犯行，已將2997元還給店家，因此給她自新機會，依非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判黃女有期徒刑2月，緩刑2年，接受4場法治教育。