基隆崁仔頂魚市周遭科技執法惹議 閃孝二路違停被迫違規收罰單

基隆市孝二、忠四路口往國道1號台北方向車流量相當大，孝二路有三個車道分流，路口設科技執法取締。近日民眾反映，因路側常有到崁仔頂魚市的車輛違停紅線，導致車子被迫跨越雙白線右轉上31號橋造成違規，頻被開單。民代指周邊淪「市府提款機」，應人性化調整。市府表示，如有疑義可申訴。

一名從台北到基隆採買的男子投訴，他2月13日才被開單，2月16日一小時就連續被科技執法開兩張罰單，這種不顧實際路況的執法模式，收到很無奈，被開單的人很多，因路側常有到崁仔頂漁市的車輛違停紅線，導致車子被迫跨越雙白線右轉上31號橋造成違規。科技執是抓跨雙白線，不是鎖定違停。

市議員鄭文婷說，崁仔頂凌晨採買車輛非常多，孝二路一帶常有卸貨車輛停靠路邊。從崁仔頂到孝二路，如右轉上31號橋，往往被迫必須壓過雙白線才能通過。科技執法對「被迫違規」的車輛開罰，讓周邊淪「市府提款機」。

鄭文婷表示，科技執法應人性化調整， 執法系統應配合周邊環境調整，過濾因「避讓路邊停靠車輛」而被迫壓線的案件，避免造成執法過當。基隆應效法雙北的靈活做法，針對特殊商圈周邊彈性調整。

鄭文婷說，崁仔頂是基隆重要的經濟命脈，市府應優先規畫足夠的卸貨與停車空間，而非只會架設攝影機開罰，應盤檢討商圈與漁市周邊的交通政策。

基隆市政府交通處副處長黃詩涵說，孝二路往台北方向有三個車道，車流量大，直走是往高速公路，右轉往31號橋，左轉往忠四路，有三個車道分流，路口設有科技執法。針對民眾反映，因為路側汽車違停紅線導致車子被迫跨越雙白線造成違規，如果是從最內側車道跨越雙白線右轉上31號橋，屬重大違規沒有疑義，但如因為是為閃避違規停車而跨越雙白線被拍，因科技執法是錄影後開單，可以向警方反映。