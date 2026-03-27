台糖畜殖部風災復舊3工程傳圍標 4家廠商判刑、科處罰金

台糖畜殖事業部2021、2024年間辦理風災復舊工程3件採購案，傳遭李姓男子等4家工程行等圍標，還傳出負責採購案蔡姓工程師公告前以LINE傳送訊息給李，並列印相關投標文件紙本放置警衛室由李拿取而遭檢廉送辦，台南地院認李等4人分處6月至3月不等刑期，蔡則另行審理。

檢方起訴，蔡姓男子自2017年4月起擔任營繕及採購組土木工程師迄今，經辦該部門採購案件，依政府採購法從事公共事務，而具有法定職務權限授權公務員。李姓、范姓、陳姓及韓姓男子4人，分別工程行、企業社及公司實際負責人。

台糖畜殖事業部於2021年10月間辦理四林畜殖場豪雨災害復舊工程採購案，范姓男子公司有意承作，為順利取得標案，與李姓男子工程行、陳姓男子企業社合意陪標，並由李負責製作3家廠商文件投標，同年11月間開標後，由范公司以87萬8000元得標。

2024年1月間辦理萬興畜殖場小犬颱風災害復舊工程及海埔畜殖場小犬颱風災害復舊工程採購案，李工程行有意承作，與陳企業社、韓姓男子公司合意陪標，同年2月間開標，李工程行分別以542萬8600元、881萬5000元得標。

然而，台糖畜殖事業部辦理海埔風災，蔡簽辦全案招標文件，經上級准予辦理招標公告，公告前傳送LINE訊息給李，使不擅使用電子領標李事前籌備投標所需資料，並自行列印海埔風災案投標標封、標單及標價清單等相關投標文件紙本，放置在警衛室由李拿取。

蔡坦承，有將海埔風災案招標公告資訊及招標文件電子檔以LINE通訊軟體傳送給李，並列印紙本招標文件放置警衛室給李拿取。他辯稱，他當時已經將海埔風災案招標文件上傳到政府電子採購網，該做的已經做完了，就可以告知廠商邀標。另李辯稱，他不知道這是違法的。

台南地院指出，李犯以詐術使開標發生不正確結果罪共2罪，應執行6月，而工程行因從業人員執行業務犯妨害投標罪共2罪，應執行罰金8萬元。

范犯以詐術使開標發生不正確結果罪共2罪，應執行5月，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元，而公司因從業人員犯妨害投標罪，科罰金5萬元。

陳犯以詐術使開標發生不正確結果罪共2罪，應執行4月，緩刑2年，並應向公庫支付5萬元，而企業社因代表人妨害投標罪共2罪，應執行罰金4萬元。

韓犯以詐術使開標發生不正確結果罪處3月，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元，而公司因從業人員犯妨害投標罪，科罰金3萬元。