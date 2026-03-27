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慘！台東男子想吃偷1顆橘子被判拘役10天 不入監也得付1萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東邱姓男子，因「只是想吃」深夜順手拿走他人桌上的1顆橘子，吃上官司。法院近日審結認定認定構成竊盜罪，判處拘役10天，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

判決書指出，邱男於去年11月3日凌晨1時許，行經台東市一處路段時，看見一間屋外桌上放著1顆橘子，發現現場無人看管下，竟起貪念，徒手將橘子拿走後離去。

事後遭失主發現報警，警方調閱監視器畫面，鎖定邱男到案說明。檢警調查時，邱男坦承犯行，供述與被害人指證相符，加上現場測繪資料與監視器影像佐證，犯罪事實明確，被依竊盜罪法辦。

法院審理指出，即使被告辯稱「只是想吃」，但未經允許取走他人財物，已符合竊盜罪構成要件。考量其犯後態度尚可，且所竊物品價值低，最終判處拘役10天，得易科罰金。

此外，該顆橘子雖未扣案，法院仍依規定宣告沒收，若無法實際沒收，則須追徵其價額。若不入監執行拘役，選擇以罰金替代，10天1千元折算，共需繳納1萬元。

法界人士表示，此案也凸顯「物件大小及價值金額不是關鍵」，只要未經同意取走他人財物，都可能觸法，即使只是「1顆橘子」，也可能付出不小代價。

法院審理指出，即使被告辯稱「只是想吃」，但未經允許取走他人財物，已符合竊盜罪構成要件。本報資料照
法院審理指出，即使被告辯稱「只是想吃」，但未經允許取走他人財物，已符合竊盜罪構成要件。本報資料照

台東邱姓男子，因「只是想吃」深夜順手拿走他人桌上的1顆橘子。法院近日審結認定認定構成竊盜罪，判處拘役10天，可易科罰金。記者尤聰光／攝影（示意圖／非當事橘子）
台東邱姓男子，因「只是想吃」深夜順手拿走他人桌上的1顆橘子。法院近日審結認定認定構成竊盜罪，判處拘役10天，可易科罰金。記者尤聰光／攝影（示意圖／非當事橘子）

橘子 偷竊

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