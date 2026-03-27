蔡正元今入監「檢察官要我咬馬英九」 否認賤賣黨產

北檢今通知蔡正元至執行科報到發監執行，蔡正元在北檢外發表談話後，步入北檢等候檢方應訊、拆電子腳環。記者蕭雅娟／攝影

前立委蔡正元侵占阿波羅公司判刑3年6月徒刑定讞，今上午8時許在台北地檢署執行科外發表談話，強調他的案子與三中案無關，檢察官羈押他為了要讓他「咬馬英九」；蔡正元今提及前總統馬英九，也談論昨晚和民眾黨前主席柯文哲聊彼此案件，最後在數十名支持者聲援下走進他稱呼的「綠營布置的黑牢」。

北檢今通知蔡正元至執行科報到發監執行。蔡正元在北檢外發表談話，「館長」陳之漢、立委張啓楷等人均到場聲援，還有支持者送花、要簽名呼喊「清清白白！」蔡正元今由檢察官訊問後，拆掉電子腳環，搭上囚車入獄服刑。

蔡正元說，請媒體記者報導業務侵占罪，要說他是侵占阿波羅公司，且阿波羅公司是他一個人的公司，沒有別的股東、沒有跟銀行貸款，親朋好友間調度資金，自己做投資，更重要的是，「我這案子跟中影股權交易無關，我這案子和三中案無關」。

蔡表示，檢察官羈押他，指控他侵占中影資金卻查無此事，查立法院助理費也查無，查不到任何可以查的，「只查到我動用、侵占自己公司的錢」，如果這樣能夠獲罪，鼓勵檢察官把台灣所有企業家老闆抓起來。

蔡說，今天判決確定，尊重的不是法官、檢察官，「因為檢察官一路都要我咬馬英九」。他堅定告訴檢察官，「馬英九怎麼可能賤賣黨產、賤賣中影給我呢？這價錢是我開的，而且只有我一個買家，沒有人敢買，馬英九巴不得我買啊，怎麼賤賣？」

他說，為什麼沒有人敢買？因為陳水扁、民進黨「瘋狂打壓」，所以企業界的人沒有人敢出手，「我相信你們大家都有感覺，稍微不挺民進黨，很多人都要瑟瑟發抖，怎麼會讓台灣變成這種世界，這是不應該的，這是不對的，希望民進黨體認維護一個什麼樣的台灣比什麼黨執政更重要」。

他說，他作為國民黨的立委、國民黨文傳會主委，國民黨中常委，都會伸手協助吳乃仁、民進黨新潮流領導人侯其昌，「我跨過政黨無私的界線，維護的是司法，看到民進黨這樣操弄司法，我擔心，會把台灣搞到無法收拾的地步」。