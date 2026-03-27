影／警政署、移民署採購防彈背心竟是陸製瑕疵品 業者500萬交保畫面曝

警政署與移民署等單位多年前向尚極實業公司採購防彈背心，沒想到原應交付韓國曉星公司所生產品項，最後履約時卻以大陸製品矇混驗收，且纖維布不具防水功能。廉政署昨天搜索約談多人到案，台北地檢署檢察官林希鴻複訊後，依違反政府採購法罪嫌命林聖哲500萬交保，林男因籌不出保金，最後降保100萬元離去。

林聖哲的父林樹雄是光研公司負責人，他涉提供林聖哲不實防彈背心檢測認證，以致採購機關驗收時陷於錯誤，被檢方諭令30萬元交保。

據了解，林聖哲過去就因防彈背心履約不實問題，被檢方依詐欺、偽造文書等罪起訴，一審被判處2年8月徒刑，案件上訴二審，高等法院考量林男已與採購機關和解，並賠償全部損失，改判應執行2年徒刑、緩刑5年。

警政署、移民署、台灣銀行分別於2019至年間，辦理防彈背心採購，警政署與台銀採購防彈衣內外襯套標籤，有以複貼方式更新製造日期與出場序號；移民署、警政署採購的防彈衣，最重要的防彈AT纖維布竟有非契約字樣，也就是非「原廠證明書」所載明的產品，追查才發現是陸製產品。

相關機關驗收時，未能發現履約重大瑕疵，進而予以驗收合格，導致得標廠商將驗收不合格的防彈衣，作為採購案履約標的，監察院為此於去年提出糾正。