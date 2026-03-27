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國人護照淪偷渡工具 人頭辦照轉賣大陸人蛇集團11人遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

徐姓男子等人自2022年間起，收購、申辦或虛報遺失中華民國護照，再轉賣大陸人蛇集團牟利；其中1本護照2024年間遭外籍男冒名，由西班牙馬德里機場搭機赴美，入境時遭查獲，案經美方通報我外交部、移民署調查，桃園地檢署依違反護照條例等罪將徐等11人起訴。

犯罪事實指出，徐姓、李姓、劉姓、沈姓、潘姓、楊姓、陳姓等11名男女，明知護照是政府發給國民持用、出入國境的重要國籍與身分證明文件，不得買賣，也不得供他人冒名使用，竟組成一條蒐證、送件、領照到轉賣的地下護照鏈；林男則提供手機號碼與身分證件，協助集團取件，涉嫌幫助買賣護照。

檢方調查，高雄李男、雲林陳男自2022年12月21日前某時起，對外尋找願意出售護照的人頭，並以「申辦中華民國護照可領5萬到40萬元不等報酬」為誘因，陸續找來屏東劉男、新竹沈男、苗栗潘女、桃園徐男、新北潘男、新竹楊姓姊弟等7人，交身分證件、健保卡與照片後，李收齊轉交台中徐男。

徐男取得資料後，並未親自出面送件，而是利用台中不知情的永誼旅行社人員代辦護照，全權委託旅行社人員幫忙填寫中華民國護照申請書與委任書後，徐再出面代領，由高雄李男負責支付申辦護照費用，等劉男等7人護照核發後，徐男再以林男名義，將護照寄送至李男指定的超商門市；李男再持林男提供的手機號碼與證件取件，收到護照後，隨即賣給人蛇集團販售牟利，形成「蒐證—辦照—領照—轉賣」的一條龍犯罪鏈。

檢方強調，本案所流出的均為合法核發的「真護照」，並非偽造或變造證件，一旦落入人蛇集團手中，因外觀與資料均為真實，更難於邊境查驗時辨識，對國境管理及護照公信力衝擊甚鉅。

2024年10月20日有國籍不詳外籍男子持我國護照冒用劉男身分，由西班牙馬德里機場搭機偷渡前往美國遭查獲，經美國在台協會通報我外交部領事事務局，後由內政部移民署國境事務大隊展開追查，進而查出整個護照販售網絡。

檢警於去年6月17日發動偵辦行動，分頭前往台中徐男、嘉義林男的住處搜索，當場查扣手機、電腦主機等證物，釐清護照流向及金流，另還查出，7名以護照換現金所申辦護照的時間，多落於2019、2022及2023年間。

其中新竹沈男和楊男分別於2023年3月及5月向新竹市警局第二分局報案遺失護照；苗栗潘女於2025年2月17日向苗栗縣竹南分局報案，桃園徐男則於去年3月1日晚上向龜山分局報案。及桃園徐男等4人部分人頭在護照轉賣後，為掩飾流向，竟回頭向警方謊報遺失，使承辦員警將不實資料登載於系統並通報註銷，涉犯使公務員登載不實及未指定犯人誣告罪。

檢方認定，徐男、李男、陳男等人多次買賣護照，屬共同正犯，林男則提供門號與證件協助取件，構成幫助犯；其餘出售護照者亦各自成立買賣護照罪。檢方痛批，被告為牟利將國人護照轉售人蛇集團，助長跨境犯罪，嚴重危害國境安全與護照制度信賴，依法提起公訴並建請法院從重量刑。

徐男等4人自2022年間起，收購人頭證件或護照，隨即找不知情旅行社代辦護照，取得後立刻轉賣大陸人蛇集團，成為偷渡工具，案經美方通知，移民署追查，逮到台中徐男等11人，桃檢偵結依違反護照條例、公務員登載不實罪起訴。記者陳恩惠／攝影
徐男等4人自2022年間起，收購人頭證件或護照，隨即找不知情旅行社代辦護照，取得後立刻轉賣大陸人蛇集團，成為偷渡工具，案經美方通知，移民署追查，逮到台中徐男等11人，桃檢偵結依違反護照條例、公務員登載不實罪起訴。記者陳恩惠／攝影

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