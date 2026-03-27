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又見中資違法來台設據點 時間長達16年 耀迅電子董娘50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲情資，指疑有中資背景的耀迅電子公司，未經經濟部投審司核准，2010年就來台設立公司，迄今長達16年，專門從事電子產品買賣，台北市調查處26日搜索3處地點，約談負責人鄭惠月等人到案，台北地檢署檢察官李明哲複訊後，依違反兩岸人民關係條例命鄭女50萬交保。

據了解，檢調也同步約談鄭女的丈夫，但他出國未到案，將擇日再約談，其他相關證人訊後請回。

調查局本周執行陸資違法來台設立據點專案，動員全省各外勤處站搜索有中資背景的企業，清查是否有直接或間接輸入大陸產品的行為，以及有無利用高薪為誘餌，挖角高科技人才，專案行動持續到本周末。

依現行兩岸關係條例規定，大陸地區之營利事業未經主管機關許可來台從事業務活動者，行為人將處1年以下徒刑、拘役或科或併科罰金。

耀迅電子負責人鄭惠月涉違反兩岸人民關係條例，被檢方諭令50萬交保。記者胡經周／攝影
耀迅電子負責人鄭惠月涉違反兩岸人民關係條例，被檢方諭令50萬交保。記者胡經周／攝影

中資 調查局 李明哲

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