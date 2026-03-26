房仲勾結社區保全盜賣「小白機」個資 檢方第2波搜索3人交保

知名房仲林聿暐勾結多個社區保全，以現金或抵債方式取得住戶個資，再彙整成「小白機」轉賣給房仲相關業者，檢方今年初聲押禁見林男獲准，調查局提訊林男時，林男坦承涉案，並供出部分個資來源，資安站26日再搜索約談3人到案，台北地檢署複訊後，依違反個資法命林男助理許志榮20萬交保。

檢方同步約談林聿暐另名女助理陳佳蓉，她與許志榮幫忙林聿瑋做「小白機」系統管理及維護，訊後10萬元交保；至於提供個資的社區保全王友岳則以5萬交保。

據調查，40多歲的林聿暐是雙北地區房仲，曾在知名大型房仲公司任職，他過去與溫姓前房仲勾結，由溫男編寫號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），裡面包含姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等資料，藉此開發隱性客戶，林聿暐曾為此被判刑4月。

林聿暐從2023年起，與不少大型社區保全人員合作，曾以5000元代價，以包裹式購買社區住戶資料。有保全積欠林男款項，索性用交付個資來「抵債」，林男取得個資後，會透過同業介紹買家購買個資，林男會給對方5000元佣金作為介紹費，資料數量不少。

調查局資安站今年初搜索扣押林聿暐手機、電腦等證物，發現雲端硬碟裡有多達上億筆個資，手機內還有傳送戶政資料給買家的截圖，不少個資都是在三蘆、板牆地區，林聿暐認為事證明確，向辦案人員坦承犯行。

知名房仲林聿暐助理陳佳蓉（左）10萬交保。記者張宏業／攝影

涉盜賣個資的保全王友岳（中）5萬交保。記者張宏業／攝影