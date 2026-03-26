警政署採購防彈背心竟是陸製瑕疵品 黑心業者500萬交保

警政署與移民署等單位多年前向尚極、光研兩家公司採購防彈背心，沒想到廠商卻交付大陸製品，且防彈纖等材質還疑似過期，廉政署今天搜索約談多人到案，台北地檢署檢察官林希鴻複訊後，依違反政府採購法命林聖哲500萬、林男父親林樹雄30萬交保。

警政署、移民署、台灣銀行分別於2019至膽年間，辦理防彈配備採購案，警政署與台銀採購防彈衣內外襯套標籤，有以複貼方式更新製造日期與出場序號；另移民署、警政署採購的防彈衣，其纖維布有非契約字樣，抑或是非「原廠證明書」所載明的產品，調查發現是陸製品。

相關機關驗收時，未能發現履約重大瑕疵，進而予以驗收合格，導致得標廠商涉將驗收不合格的防彈衣，作為採購案履約標的，監察院為此於去年提出糾正。