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台南光電弊案傳7地主詰問 地主不耐抱怨「我又不是犯罪的人」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，今下午連傳7名地主詰問，面對律師團欲釐清他們與力暘簽約期程，多名地主均稱時間久遠，已記不得確切時序。

台南地院合議庭下午傳喚7名地主到庭詰問，甚有丁姓地主不耐辯護人再三詢及簽署意向書及同意種電等相關時序，抱怨說在檢方偵訊中時已清楚交待，不解她不是犯罪的人，何以再次傳喚到庭的用意，且時間久遠，律師一再詢問，甚至他人之事，與她無關的事，該問當事人才是。

經審判長出面說明，證人出庭作證的義務與權利，如果程序不完備，案件上訴二審，仍可能再次遭傳喚，庭審才順利進行。

同時，法警擔心在外等候地主串供，出言制止外，甚有律師向審判長反應，特別注意在外等候地主間不必要的接觸。

力暘總裁古盛煇及總經理徐碩庭2人在律師陪同下到庭外，同案被告經濟部能源署再生能源設置推廣組組長林文信也到庭旁聽。

台南光電弊案今下午開庭審理，連傳7位地主詰問，面對律師團欲釐清他們與力暘子公司簽約期程，多位地主均稱時間久遠，已記不得確切時序。圖／本報資料照
台南光電弊案今下午開庭審理，連傳7位地主詰問，面對律師團欲釐清他們與力暘子公司簽約期程，多位地主均稱時間久遠，已記不得確切時序。圖／本報資料照

陳凱凌

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