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水客碼頭鬧場下場曝！金門地檢署火速拘提 林嫌10萬交保限出境

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣水頭碼頭本月23日下午發生旅客失控衝突事件，有1名往返泉州石井的小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，不僅踢翻現場管制紅龍，甚至還跳上櫃檯大聲叫囂，場面一度混亂。福建金門地方檢察署今天晚間表示，事件發生後，該署立即成立專案小組從嚴從速偵辦，並於今日拘提林姓嫌犯，訊畢交保並限制出境出海。

金門地檢署表示，當日林姓男子不滿工作人員處理方式，竟當場踹踢櫃台與管制紅龍柱，甚至攀爬櫃台對現場人員飆罵，導致通關作業一度癱瘓，不僅危害航運安全，也影響其他旅客權益，行為已明顯挑戰公權力

案發後，地檢署高度重視，立即剪報分案，並指派主任檢察官葉子誠成立專案小組，指揮內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊及金門縣警察局刑事警察大隊展開調查。

專案小組經迅速傳喚4名相關證人，並調閱員警密錄器及監視器影像釐清案情後，於今日核發拘票將林姓被告拘提到案，經檢察官訊問後，認其涉犯涉嫌刑法第135條第1項對於公務員依法執行職務施強暴脅迫及同法第304條第1項強制等罪嫌，交保10萬元並限制出境、出海。

地檢署強調，航運安全不能挑戰，公權力不容挑釁！碼頭及航空站等公共運輸場域攸關公共安全與運作秩序，任何以暴力或不當行為干擾執勤、危害安全之舉，均將依法嚴辦，絕不寬貸。

同時呼籲民眾，應理性配合主管機關與船公司相關規定，如有意見應循正當管道反映，切勿因一時情緒失控觸法，否則將面臨刑責與法律制裁。

金門縣水頭碼頭23日發生旅客失控衝突事件，有往返泉州石井的小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，甚至跳上櫃檯大聲叫囂；金門地檢署今天將人拘提送辦。圖／民眾提供
金門縣水頭碼頭23日發生旅客失控衝突事件，有往返泉州石井的小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，甚至跳上櫃檯大聲叫囂；金門地檢署今天將人拘提送辦。圖／民眾提供

金門縣水頭碼頭23日發生旅客失控衝突事件，有往返泉州石井的小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，還囂張踢翻現場管制紅龍。圖／民眾提供
金門縣水頭碼頭23日發生旅客失控衝突事件，有往返泉州石井的小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，還囂張踢翻現場管制紅龍。圖／民眾提供

福建金門地方檢察署今天晚間表示，金門縣水頭碼頭旅客失控衝突事件發生後，該署立即成立專案小組從嚴從速偵辦，並於今日拘提林姓嫌犯，訊畢交保並限制出境出海。記者蔡家蓁／攝影
福建金門地方檢察署今天晚間表示，金門縣水頭碼頭旅客失控衝突事件發生後，該署立即成立專案小組從嚴從速偵辦，並於今日拘提林姓嫌犯，訊畢交保並限制出境出海。記者蔡家蓁／攝影

公權力 檢察官 限制出境

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