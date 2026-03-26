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知名房仲勾結保全盜賣「小白機」個資 調查局第2波搜索約談3人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名房仲林聿暐涉勾結多個社區保全，以現金或抵債方式取得住戶個資，再彙整成「小白機」轉賣給房仲相關人員，檢方今年初聲押禁見林男獲准；調查局資安站循線追查，林男手中不少資料來自板橋社區保全王友岳，今天發動第2波搜索，約談王男等3人到案，陸續移送台北地檢署，全案朝違反個資法罪偵辦。

同案約談包括林聿暐許姓及陳姓助理，2人負責彙整「小白機」、程式編寫梗工作，目前還在資安站詢問。

40多歲的林聿暐是雙北地區房仲，曾在知名大型房仲公司任職，他過去與溫姓前房仲勾結，由溫男編寫號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），裡面包含姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等資料，藉此開發隱性客戶，林聿暐曾為此被判刑4月。

林聿暐從2023年起，與不少大型社區保全人員合作，曾以5000元代價，以包裹式購買社區住戶資料。有保全積欠林男款項，索性用交付個資來「抵債」，林男取得個資後，會透過同業介紹買家購買個資，林男會給對方5000元佣金作為介紹費，資料數量不少。

保全王友岳（中）涉盜賣住戶個資給房仲，今天遭調查局搜索約談到案。記者張宏業／攝影
保全王友岳（中）涉盜賣住戶個資給房仲，今天遭調查局搜索約談到案。記者張宏業／攝影

房仲 個資 調查局

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