南投縣前消保官報公帳私用涉貪…不認罪還拖延訴訟 二審重判6年

南投縣前消保官許麗貞任職達19年，但2023年間遭檢舉，涉將家庭聚餐、購買行動電源、鋼筆的私人用品，都用公帳核銷，一審原判許4年6月徒刑，二審今審結，認許女不認罪外，還提出大量無關證據請求調查，拖延訴訟，顯無反省之意，原審量刑過輕，改判6年徒刑、褫奪公權3年，仍可上訴。

檢方查出，許麗貞在南投縣擔任消保官期間，每月有5400元為民服務費用於業務推廣，2020年12月許邀縣府員工4人向全國漁會團購漁產禮盒10盒，許訂4盒供自己食用或贈送親友，再向團購4人收每分990元，並持發票向新聞行政處申請縣政推行業務費。

檢方發現，許女數次向購物網站訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒，並以不實發票向縣政府申請縣政推行業務費5662元。另外，許還5度帶著丈夫、女兒到多家餐廳用餐，並將餐費用以業務推廣費報銷，就連她出國旅遊不在國內期間，也索取縣府員工發票，核銷業務推廣費。

檢方認定，許麗貞13次犯行、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪起訴她。

一審依利用職務機會詐取財物罪，共12罪，各判處有期徒刑3年2月至3年8月不等；又犯行使公務員登載不實罪，判處有期徒刑1年1月，應執行4年6月、褫奪公權3年，全案上訴台中高分院。

二審指出，許女有12次利用職務機會詐取財物罪，以不實單據核銷個人與家庭私用開銷，每筆金額介於776元至1萬元不等，另有一次行使公務員登載不實文書罪， 許女購買鋼筆、行動電源等公務物資，卻因貪圖核銷便利，在公文書上虛偽記載為「因公餐敘」。

二審認定，許女審理時否認犯行，辯稱相關支出皆為執行業務所需，但依據卷內事證可知，許女核銷項目，皆與公務無關。

二審認為，許女擁有法律碩士學位，應恪守法令，卻將國家預算當成個人私用金，多次報支家庭餐敘費用，造成惡劣的社會觀感，嚴重損害人民對公務體系的信任，加上許女雖在偵查中認罪，但法院審理時，全然翻供，提出大量無關證據爭執，導致訴訟延宕，顯示沒有深刻反省之意，認為不應輕判。

二審針對許女12次詐取財物犯行、1次登載不實犯行，分別加重判處有期徒刑3年6月至4年不等，定應執行刑為有期徒刑6年，褫奪公權3年。