泰國男女賣房來台淘金淪「草莓園牲口」日薪不到百元雇主挑剩還被丟包

林姓男子為首的跨國人蛇集團，號稱來台果園「打工度假」可輕鬆賺高薪，騙泰國女子以旅遊來台，再下鄉苦力農耕，結果日薪不到一百元台幣，還遭仲介兩頭吸血，扣掉7萬元（泰銖）仲介費，幾乎等於做白工，移民署高雄市專勤隊陸續逮捕14名嫌犯，救出多名移工逃離深淵。

專勤隊調查，45歲林男在臉書刊登廣告，透過美女在農場輕鬆工作的照片，營造來台灣農園「打工度假」就能領取高薪，林男營造的美夢吸引不少泰國偏鄉男女尚當，在林男的集團引介下，紛紛來到台灣淘金。

但泰籍移工抵台後，發現「美夢變噩夢」，不僅每天要連續工作16小時，還被苛扣薪資，每月還要繳交各種不明款項，換算入袋「日薪」不到百元，有人為了逐夢變賣泰國房產，到台灣不僅賺不到錢，還幾乎倒賠回去。

且泰籍移工來台後，還得先拍照上傳供非法雇主挑選，未被選上的人還需「換裝打扮」重拍照片，如果最後未能中選，該集團還將移工「丟包」在各縣市移民署門口，任由移工自生自滅。

近日有兩名被淘汰的女移工遭丟包高雄市專勤隊門口，原以為是旅遊迷路求助，經專案小組追查，才驚覺是被人蛇誘騙來台，經苗栗地檢署指揮，檢警陸續逮捕林男等14人，並在苗栗血汗草莓園救出遭壓榨的7名非法移工。

受害移工原害怕遭受報復，原對案情三緘其口，後由專案小組突破才卸下戒心，經查該人蛇集團至少招募百名泰籍男女來台從事非法「打工度假」，全案除將嫌犯依違反人口販運防制法及就業服務法等罪嫌移送偵辦外，受害移工正進一步清查下落。

跨國人蛇集團騙泰國男女來台「打工度假」，結果卻是逼他們當血汗農工，不僅沒賺到錢還倒賠，還得穿辣裝供人蛇拍照誘騙更多人來台。讀者提供

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