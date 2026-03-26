快訊

推不推「長照安排假」？勞動部長洪申翰鬆口：先看一關鍵

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

聽新聞
0:00 / 0:00

謝宜容涉貪當庭認罪哭求減刑 二審4月16日宣判

中央社／ 記者劉世怡台北26日電

勞發署北分署前分署長<a href='/search/tagging/2/謝宜容' rel='謝宜容' data-rel='/2/232479' class='tag'><strong>謝宜容</strong></a>被控為廠商量身訂做<a href='/search/tagging/2/採購案' rel='採購案' data-rel='/2/246334' class='tag'><strong>採購案</strong></a>，一審依貪污圖利等罪判刑4年6月。二審台灣高等法院26日開庭，謝宜容認罪說，沒拿捏好採購案分寸，哭求減刑，庭訊後離開法院。中央社
勞發署北分署前分署長謝宜容被控為廠商量身訂做採購案，一審依貪污圖利等罪判刑4年6月。二審台灣高等法院26日開庭，謝宜容認罪說，沒拿捏好採購案分寸，哭求減刑，庭訊後離開法院。中央社

勞發署北分署前分署長謝宜容被控為廠商量身訂做採購案，一審依貪污圖利等罪判刑4年6月。二審今天開庭，謝宜容認罪說，沒拿捏好採購案分寸，哭求減刑；法官表示，4月16日宣判。

謝宜容在庭上多次情緒激動哭著說，她認罪、認錯，她沒有拿捏好採購案分寸，她有深切反省，戴著電子腳鐶也不敢走出家門。

謝宜容說，她公務生涯中30年，從小小社工開始，努力為國家做事，後來太驕傲、自以為是，但她不是故意犯罪要去圖利任何人，請求二審台灣高等法院合議庭憐憫她，給予減刑。

謝宜容辯護人表示，謝宜容面對大眾關注的壓力，已受相當社會處罰，謝宜容一生活在懺悔中，請求合議庭審酌她能可適用刑法59條減刑並宣告緩刑。

審判長庭末諭知，全案辯論終結，於4月16日上午9時30分宣判。

根據一審新北地方法院新聞資料，謝宜容自民國112年3月起擔任北分署分署長，受國家所託執行公務，本應讓採購程序公平公開，卻只因個人喜好，不惜違背法令指示部屬與廠商密切聯繫，猶如為廠商量身訂做採購案；而謝宜容洩密、圖利特定廠商行為，除破壞商業交易秩序，也損及國家機關、公務員形象。

一審合議庭審酌謝宜容在偵審中坦承犯行，犯後繳回犯罪所得、態度良好，依圖利罪、公務員侵占公有財物罪判有期徒刑4年6月、褫奪公權3年，沒收犯罪所得新台幣2萬901元；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

公務員 謝宜容 採購案

延伸閱讀

南投仁愛前鄉長貪汙二審判刑未境管 2023年逃逸至今

大陸航空工業集團前董事長譚瑞松 涉貪32億被判死緩

柯文哲4大案宣判「主要聚焦在收賄」 律師分析：關鍵在這處法官如何認定

台鐵將廠商停權遭訴請國賠 更一審改判免賠

相關新聞

買房變惡夢！新竹「海蟑螂」霸屋不走 還坑仲介22萬下場曝

新竹黃男以880萬向徐男購買新竹市一處7樓住宅，沒想到徐男過戶後，竟霸占房屋不肯搬離，還跟仲介借22萬不還。新竹地院審理後，判徐男應騰空交付房屋，並自2025年8月21日起至交屋日止，每日需支付黃男4400元違約金，另須償還仲介22萬欠款。

代診醫師改藥沒告知禁忌症 肝癌婦病逝...醫師、中國附醫判賠10萬元

林姓婦人長期至中國醫藥大學附設醫院拿抗癲癇藥，代診的嚴姓醫師更改處方後，林身體異常1個月後死亡，林的女兒對醫師、醫院求償100萬元；法院認定，嚴改藥未充分說明藥物禁忌症、沒密切追蹤而有醫療疏失，雖難認林婦死亡與該藥相關，仍判嚴、中國附醫應給付林女10萬元，可上訴。

謝宜容涉貪當庭認罪哭求減刑 二審4月16日宣判

勞發署北分署前分署長謝宜容被控為廠商量身訂做採購案，一審依貪污圖利等罪判刑4年6月。二審今天開庭，謝宜容認罪說，沒拿捏好...

泰國男女賣房來台淘金淪「草莓園牲口」日薪不到百元雇主挑剩還被丟包

林姓男子為首的跨國人蛇集團，號稱來台果園「打工度假」可輕鬆賺高薪，騙泰國女子以旅遊來台，再下鄉苦力農耕，結果日薪不到一百元台幣，還遭仲介兩頭吸血，扣掉7萬元（泰銖）仲介費，幾乎等於做白工，移民署高雄市專勤隊陸續逮捕14名嫌犯，救出多名移工逃離深淵。

廣運前總座涉竊密集體跳槽 內鬼line傳「轉移差不多了」...4人遭訴

AI 帶動液冷散熱需求噴發，國內大廠廣運（6125）卻爆出內鬼案。廣運熱傳事業部前總經理陳茂欽，因利益分配問題與老東家產生嫌隙，竟在離職前策動核心研發團隊集體跳槽，並有預謀地大量重製五項液冷核心營業秘密，合夥成立元鈦科技（7892）對打。士林地檢署偵結，認定陳茂欽等4人意圖在大陸地區使用非法取得之機密，依違反營業秘密法、刑法背信及無故取得他人電磁紀錄等罪嫌起訴。

家族企業內鬥！弟控兄荒廢本業只收租 欲解散公司遭駁回

新竹王男不滿家族企業董監事多年未改選，控訴胞兄兼董事長專斷獨行，導致公司業務停擺、僅靠收租維生，向法院聲請裁定公司解散。新竹地院審理，發現該公司已於去年初完成董監事改選變更登記，且資產大於負債，每年仍有穩定租金收入，駁回聲請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。