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廣運前總座涉竊密集體跳槽 內鬼line傳「轉移差不多了」...4人遭訴

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

AI 帶動液冷散熱需求噴發，國內大廠廣運（6125）卻爆出內鬼案。廣運熱傳事業部前總經理陳茂欽，因利益分配問題與老東家產生嫌隙，竟在離職前策動核心研發團隊集體跳槽，並有預謀地大量重製五項液冷核心營業秘密，合夥成立元鈦科技（7892）對打。士林地檢署偵結，認定陳茂欽等4人意圖在大陸地區使用非法取得之機密，依違反營業秘密法、刑法背信及無故取得他人電磁紀錄等罪嫌起訴。

起訴指出，陳茂欽原為廣運公司熱傳事業部總經理，2021年間因業務發展及利益分配問題與廣運公司負責人產生嫌隙，同年11月遞交辭呈，孰料陳茂欽在2022年3月正式離職前，與外部資方文偉公司負責人蔡娟娟談妥，由蔡出資成立元鈦科技公司，陳擔任執行長並實際負責業務。

檢方查出，陳茂欽涉嫌指示原團隊成員，包括資深工程師游榮輝、工程師吳舉昌及業務經理張碩毅，在職期間組成「元鈦股東群」LINE群組密謀 ，並在離職前夕大量拷貝、重製廣運公司內部電子檔案，包括液冷機櫃配置、水冷背門系統、監控軟體介面、冷卻液選用、機房建置規劃等核心技術資料。

案發後，廣運公司發現多名人員接連離職並轉往元鈦科技公司，且元鈦科技公司網站展示的液冷機櫃與自家技術高度雷同，立刻向調查局報案。檢警2023年3月發動搜索，在元鈦科技公司的硬碟及被告等人的隨身碟中，查獲大量屬於廣運公司的營業秘密文件與電磁紀錄 。

檢方還查出，陳在2023年6月間，帶著含有廣運公司機密技術的產品前往上海參加博覽會進行展示，在大陸申請相關專利。

陳茂欽等人偵查中辯稱資料不具秘密性，且公司保密措施不足，但檢方透過數位採證，發現吳舉昌在離職前曾傳訊稱「資料都轉移差不多了」，此外，元鈦公司上傳至YouTube的產品影片截圖顯示，其監控介面與廣運設計完全相同；且廣運的監控程式設有密碼保護，若非內部人洩密，外部根本無法破解，足以證明公司已盡合理保密義務 。

士林地檢署偵結，認定陳茂欽等4人身為公司高層與資深研發人員，受託處理事務卻濫用權限，涉犯營業秘密法「意圖在大陸地區使用而非法重製、洩漏罪」，及刑法背信罪、無故取得電磁紀錄罪，依法起訴；至於文偉公司負責人蔡娟娟，檢方認定未參與實際營運，或傳送郵件屬正當職務範圍，予以不起訴 。

士林地檢署外觀照。記者李隆揆／攝影
士林地檢署外觀照。記者李隆揆／攝影

廣運 內鬼

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