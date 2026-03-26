家族企業內鬥！弟控兄荒廢本業只收租 欲解散公司遭駁回

新竹王男不滿家族企業董監事多年未改選，控訴胞兄兼董事長專斷獨行，導致公司業務停擺、僅靠收租維生，向法院聲請裁定公司解散。新竹地院審理，發現該公司已於去年初完成董監事改選變更登記，且資產大於負債，每年仍有穩定租金收入，駁回聲請。

判決書指出，王男持有公司25%股權，他控訴董事長操守敗壞，導致股東間日益不和，且公司董監事任期自2013年期滿後就未再改選，遭經濟部限期變更登記也未理會。

王男質疑，公司早已不經營燈飾組裝本業，廠房荒廢多年，卻仍須繳納管理費與稅金，認為公司經營有顯著困難且造成重大損害，因此請求法院裁定解散公司。

公司抗辯，王男過去就曾以相同事由聲請解散遭駁回，且股東間縱有不合，也不代表經營有困難。公司雖未從事燈飾本業，但多年來均經股東同意，改以出租廠房土地為業，且有按期申報營業稅。目前不動產價值約5、6千萬元，租金收入穩定，並無資不抵債的情形，且已在2025年2月完成董監事改選登記。

法官審理，函詢經濟部商業發展署意見。根據2024年底資產負債表顯示，該公司資產總額達5562萬餘元，負債則約4274萬元，權益總額仍有1288萬餘元，並未達到公司法規定「資產不足抵償負債」的解散門檻。

此外，法院調查發現，該公司在2023年與2024年的營業收入總額均為48萬元，顯示持續有租金進帳。主管機關也證實，該公司已於2025年2月8日經核准完成董監事改選變更登記，並非王男所指「無董監事存在」的狀態。

法官審理後認定，該公司目前資產大於負債，且有穩定收入並已完成法人治理變更登記，經營上並無顯著困難或重大損害，王男聲請公司解散為無理由，依法裁定駁回。