快訊

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

柯文哲2028總統大夢還有望？若是「這幾種」判法就說拜拜

聽新聞
0:00 / 0:00

家族企業內鬥！弟控兄荒廢本業只收租 欲解散公司遭駁回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹王男不滿家族企業董監事多年未改選，控訴胞兄兼董事長專斷獨行，導致公司業務停擺、僅靠收租維生，向法院聲請裁定公司解散。新竹地院審理，發現該公司已於去年初完成董監事改選變更登記，且資產大於負債，每年仍有穩定租金收入，駁回聲請。

判決書指出，王男持有公司25%股權，他控訴董事長操守敗壞，導致股東間日益不和，且公司董監事任期自2013年期滿後就未再改選，遭經濟部限期變更登記也未理會。

王男質疑，公司早已不經營燈飾組裝本業，廠房荒廢多年，卻仍須繳納管理費與稅金，認為公司經營有顯著困難且造成重大損害，因此請求法院裁定解散公司。

公司抗辯，王男過去就曾以相同事由聲請解散遭駁回，且股東間縱有不合，也不代表經營有困難。公司雖未從事燈飾本業，但多年來均經股東同意，改以出租廠房土地為業，且有按期申報營業稅。目前不動產價值約5、6千萬元，租金收入穩定，並無資不抵債的情形，且已在2025年2月完成董監事改選登記。

法官審理，函詢經濟部商業發展署意見。根據2024年底資產負債表顯示，該公司資產總額達5562萬餘元，負債則約4274萬元，權益總額仍有1288萬餘元，並未達到公司法規定「資產不足抵償負債」的解散門檻。

此外，法院調查發現，該公司在2023年與2024年的營業收入總額均為48萬元，顯示持續有租金進帳。主管機關也證實，該公司已於2025年2月8日經核准完成董監事改選變更登記，並非王男所指「無董監事存在」的狀態。

法官審理後認定，該公司目前資產大於負債，且有穩定收入並已完成法人治理變更登記，經營上並無顯著困難或重大損害，王男聲請公司解散為無理由，依法裁定駁回。

新竹王男不滿家族企業董監事多年未改選，控訴胞兄兼董事長專斷獨行，導致公司業務停擺、僅靠收租維生，向法院聲請裁定公司解散。示意圖／Ingimage
新竹王男不滿家族企業董監事多年未改選，控訴胞兄兼董事長專斷獨行，導致公司業務停擺、僅靠收租維生，向法院聲請裁定公司解散。示意圖／Ingimage

股東 經濟部 董事長

延伸閱讀

買房變惡夢！新竹「海蟑螂」霸屋不走 還坑仲介22萬下場曝

投資詐騙害他財損逾2000萬 向少年車手頭求償卻敗訴…原因曝

經部：允能股權變更沒收3.5億保證金　無隱匿或少罰

易威併健亞引大股東反彈　強生不排除提股份收買請求權

相關新聞

買房變惡夢！新竹「海蟑螂」霸屋不走 還坑仲介22萬下場曝

新竹黃男以880萬向徐男購買新竹市一處7樓住宅，沒想到徐男過戶後，竟霸占房屋不肯搬離，還跟仲介借22萬不還。新竹地院審理後，判徐男應騰空交付房屋，並自2025年8月21日起至交屋日止，每日需支付黃男4400元違約金，另須償還仲介22萬欠款。

代診醫師改藥沒告知禁忌症 肝癌婦病逝...醫師、中國附醫判賠10萬元

林姓婦人長期至中國醫藥大學附設醫院拿抗癲癇藥，代診的嚴姓醫師更改處方後，林身體異常1個月後死亡，林的女兒對醫師、醫院求償100萬元；法院認定，嚴改藥未充分說明藥物禁忌症、沒密切追蹤而有醫療疏失，雖難認林婦死亡與該藥相關，仍判嚴、中國附醫應給付林女10萬元，可上訴。

泰國男女賣房來台淘金淪「草莓園牲口」日薪不到百元雇主挑剩還被丟包

林姓男子為首的跨國人蛇集團，號稱來台果園「打工度假」可輕鬆賺高薪，騙泰國女子以旅遊來台，再下鄉苦力農耕，結果日薪不到一百元台幣，還遭仲介兩頭吸血，扣掉7萬元（泰銖）仲介費，幾乎等於做白工，移民署高雄市專勤隊陸續逮捕14名嫌犯，救出多名移工逃離深淵。

廣運前總座涉竊密集體跳槽 內鬼line傳「轉移差不多了」...4人遭訴

AI 帶動液冷散熱需求噴發，國內大廠廣運（6125）卻爆出內鬼案。廣運熱傳事業部前總經理陳茂欽，因利益分配問題與老東家產生嫌隙，竟在離職前策動核心研發團隊集體跳槽，並有預謀地大量重製五項液冷核心營業秘密，合夥成立元鈦科技（7892）對打。士林地檢署偵結，認定陳茂欽等4人意圖在大陸地區使用非法取得之機密，依違反營業秘密法、刑法背信及無故取得他人電磁紀錄等罪嫌起訴。

家族企業內鬥！弟控兄荒廢本業只收租 欲解散公司遭駁回

新竹王男不滿家族企業董監事多年未改選，控訴胞兄兼董事長專斷獨行，導致公司業務停擺、僅靠收租維生，向法院聲請裁定公司解散。新竹地院審理，發現該公司已於去年初完成董監事改選變更登記，且資產大於負債，每年仍有穩定租金收入，駁回聲請。

越南觀光客來台殺人 一言不合持長刀狂刺奪陌生人命

持觀光簽證來台的越南籍陳姓男子，僅因與素不相識的裴姓男子發生口角，竟持長達20公分的凶刀狠刺對方，造成8處臟器刺穿，甚至其中一刀刺中肋骨才停下，手段凶殘，橋頭地方法院依殺人罪判陳男有期徒刑13年10月，並將於執行完畢後驅逐出境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。