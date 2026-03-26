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買房變惡夢！新竹「海蟑螂」霸屋不走 還坑仲介22萬下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃男以880萬向徐男購買新竹市一處7樓住宅，沒想到徐男過戶後，竟霸占房屋不肯搬離，還跟仲介借22萬不還。新竹地院審理後，判徐男應騰空交付房屋，並自2025年8月21日起至交屋日止，每日需支付黃男4400元違約金，另須償還仲介22萬欠款。

判決書指出，黃男於去年7月透過房仲吳男介紹，與徐男簽立不動產買賣契約，約定同年8月20日辦理交屋。黃男事後依約將價金匯入履約保證帳戶，房屋也於8月7日完成過戶手續，但徐男卻遲遲不肯搬離。

黃男主張，徐男延遲交屋害他必須在台中繼續租房，受有租金損失，因此要求徐男支付每日4400元的違約金，並賠償每月約1.2萬元的租金損害。

此外，經營仲介公司的吳男也出面控訴，徐男在交易期間分別於2025年7月及8月向他借款三次，共計22萬元，原本約定交屋後由履約保證帳戶款項清償，但因徐男拒不點交，導致價金無法撥款，他也遲遲拿不到還款。

法官審理時，徐男經合法通知並未到場，也未提出任何書狀說明。法官根據買賣契約書、匯款回條及LINE對話截圖等證據，認定徐男確實違反契約義務且欠債未還。

法官認定，徐男應依約將房屋騰空交付給黃男。在違約金部分，契約約定每日按總價千分之0.5計算，即每日4400元，自約定交屋日翌日起算合理；但法官另指，依成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，違約金總額不得超過總價15%，因此裁定上限為132萬元。

至於黃男額外要求的租金損害，法官認為定型化契約已規定違約金包含損害賠償，且黃男未提出實際租金支出證據，此部分予以駁回。針對仲介吳男的債務，法官判定徐男應返還22萬元借款並支付利息。

新竹黃男以880萬向徐男購買新竹市一處7樓住宅，沒想到徐男過戶後，竟霸占房屋不肯搬離，還跟仲介借22萬不還。示意圖／報系資料照
新竹黃男以880萬向徐男購買新竹市一處7樓住宅，沒想到徐男過戶後，竟霸占房屋不肯搬離，還跟仲介借22萬不還。示意圖／報系資料照

租金 房屋 履約保證

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