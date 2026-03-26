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越南觀光客來台殺人 一言不合持長刀狂刺奪陌生人命

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

持觀光簽證來台的越南籍陳姓男子，僅因與素不相識的裴姓男子發生口角，竟持長達20公分的凶刀狠刺對方，造成8處臟器刺穿，甚至其中一刀刺中肋骨才停下，手段凶殘，橋頭地方法院依殺人罪判陳男有期徒刑13年10月，並將於執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，2024年12月8日晚間7時許，持觀光簽證來台但已逾期居留的陳姓男子，前往高雄市某租屋處找朋友，與同為越南籍的租客裴男發生口角，陳男竟不顧人體軀幹滿布大動脈與臟器，抽出刀刃長達20公分的凶刀，先刺穿裴男左大腿，接著朝左側腹部致命一擊。

檢醫解剖發現，這致命一刀從左側腹部刺入，一路貫穿左腎、降結腸、腹主動脈、橫結腸、下腔靜脈、肝臟、橫隔膜及右肺，直到刀刃頂到右側肋骨才停止，導致裴男腹腔與胸腔大出血逾1850毫升。

陳男案發時見裴男抱腹倒地，原還想繼續揮刀，裴男奮力站起後退才未再中刀，但最終仍因傷重不治，陳男犯案後隨即騎車逃逸。

案發後，警方迅速鎖定陳男身分並尋獲沾血上衣與凶刀，陳男雖在隔天於桃園觀音區打電話欲投案，但因警方早已掌握其身分與行蹤，法官認定不符自首減刑要件。

橋頭地院審理時，陳男對犯行坦承不諱，法官考量，陳男雖手段兇殘，但屬於不確定故意的偶發事件，並非預謀或無差別殺人，審酌陳男在台無前科、已婚育有4子需負擔家計，且已賠償家屬新台幣15萬2000元，約1.3億元越南盾、相當於越南工人18個月薪資，因此在責任刑度上予以微幅下修。

不過死者裴男的家屬堅決不原諒並求處重刑，最終法官判陳男處13年10月徒刑，並宣告沒收凶刀，刑滿後將驅逐出境。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

殺人 越南

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