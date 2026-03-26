快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

康全電訊內線交易案...正副董2人自白繳犯罪所得 北檢起訴建請減刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

康全電訊（8089）的澳洲客戶NetComm公司2024年清算重整，影響1億餘元，母公司訊舟科技（3047）董事長及康全董座任冠生及康全副董邱裕昌，涉在禁止交易期間透過員工、親友的帳戶買賣出股票，共獲利211萬餘元、規避損失219萬餘元。台北地檢署今偵結，2人自白犯罪、繳回犯罪所得，依內線交易罪嫌起訴，建請減刑。

康全2024年3月14日發布重訊指出，接獲客戶NetComm Wireless Pty Ltd清算管理人來函通知客戶聲請清算重整，客戶清算影響金額為應收帳款美金626仟元及依據客戶訂單備料存貨金額為新台幣8628萬6000元，合計影響金額約新台幣1億603萬1000元。

檢方認定，NetComm 公司2024年3月11日進入清算程序，康全韋姓資深副總接獲電郵得知此事，且康全公司後續因應措施也止於清查應收帳及存貨確切金額等技術性、細節性程序，NetComm 公司進入清算程序，3月11日重大消息明確，禁止交易期間為3月11日至3月15日12時10分。

起訴指出，康全董事長任冠生2024年3月13日得知重大消息，涉嫌用不知情的吳姓、張姓員工證券帳戶賣出康全股票，又買回股票，3月14日至18日間總計獲取136萬3070元，並規避損失總計141萬5000元。康全副董邱裕昌同樣在3月13日得知重大消息，涉嫌透過不知情的配偶姪女黃女的證券帳戶買賣康全股票，獲利75萬元1690元並規避損失78萬1000元。

檢方認定，任冠生、邱裕昌涉違反證券交易法內線交易罪，2人自白犯行，也繳回全部犯罪所得，建請依法減輕其刑。

康全電訊母公司訊舟科技董座任冠生涉內線交易，去年11月檢方依違反證交法諭令300萬交保。本報資料照片
康全電訊母公司訊舟科技董座任冠生涉內線交易，去年11月檢方依違反證交法諭令300萬交保。本報資料照片

康全電訊副董事長邱裕昌涉內線交易，去年11月檢方依違反證交法諭令500萬交保。本報資料照片
康全電訊副董事長邱裕昌涉內線交易，去年11月檢方依違反證交法諭令500萬交保。本報資料照片

所得 應收帳款 股票 內線交易

延伸閱讀

美超微涉隱匿對中銷售風險 股東提告控證券詐欺

大陸航空工業集團前董事長譚瑞松 涉貪32億被判死緩

不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

柯文哲起訴4罪檢求刑中間偏高 律師粗估約15至20年徒刑

相關新聞

買房變惡夢！新竹「海蟑螂」霸屋不走 還坑仲介22萬下場曝

新竹黃男以880萬向徐男購買新竹市一處7樓住宅，沒想到徐男過戶後，竟霸占房屋不肯搬離，還跟仲介借22萬不還。新竹地院審理後，判徐男應騰空交付房屋，並自2025年8月21日起至交屋日止，每日需支付黃男4400元違約金，另須償還仲介22萬欠款。

用正妹圖騙人！警破獲非法仲介來台「血汗草莓園」時薪百元…日做16小時還苛扣工資

苗栗警方與移民署共同偵辦一起非法仲介的人口販運並剝削勞力案件，循線破獲由林男等14人組成的「台灣工作線」非法仲介集團，以農場美女圖及工作舒適輕鬆廣告來吸引泰國籍人士來台非法打工，但來台後卻遭草莓園雇主威迫單日工作16小時並剋扣薪資，全案依違反人口販運防制法及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

代診醫師改藥沒告知禁忌症 肝癌婦病逝...醫師、中國附醫判賠10萬元

林姓婦人長期至中國醫藥大學附設醫院拿抗癲癇藥，代診的嚴姓醫師更改處方後，林身體異常1個月後死亡，林的女兒對醫師、醫院求償100萬元；法院認定，嚴改藥未充分說明藥物禁忌症、沒密切追蹤而有醫療疏失，雖難認林婦死亡與該藥相關，仍判嚴、中國附醫應給付林女10萬元，可上訴。

越南觀光客來台殺人 一言不合持長刀狂刺奪陌生人命

持觀光簽證來台的越南籍陳姓男子，僅因與素不相識的裴姓男子發生口角，竟持長達20公分的凶刀狠刺對方，造成8處臟器刺穿，甚至其中一刀刺中肋骨才停下，手段凶殘，橋頭地方法院依殺人罪判陳男有期徒刑13年10月，並將於執行完畢後驅逐出境。

康全電訊內線交易案...正副董2人自白繳犯罪所得 北檢起訴建請減刑

康全電訊（8089）的澳洲客戶NetComm公司2024年清算重整，影響1億餘元，母公司訊舟科技（3047）董事長及康全董座任冠生及康全副董邱裕昌，涉在禁止交易期間透過員工、親友的帳戶買賣出股票，共獲利211萬餘元、規避損失219萬餘元。台北地檢署今偵結，2人自白犯罪、繳回犯罪所得，依內線交易罪嫌起訴，建請減刑。

陸軍六軍團前工程官李振育出租眷地海撈千萬 高院仍判15年刑

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育利用管理眷村土地之便，偽造租賃契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元，案發後潛逃海外後落網，去年3月被押解返國。檢方依貪汙、偽造公文書、詐欺取財等罪起訴李，桃園地院判他15年徒刑，褫奪公權3年；案經上訴，台灣高等法院今駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。