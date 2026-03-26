康全電訊內線交易案...正副董2人自白繳犯罪所得 北檢起訴建請減刑

康全電訊（8089）的澳洲客戶NetComm公司2024年清算重整，影響1億餘元，母公司訊舟科技（3047）董事長及康全董座任冠生及康全副董邱裕昌，涉在禁止交易期間透過員工、親友的帳戶買賣出股票，共獲利211萬餘元、規避損失219萬餘元。台北地檢署今偵結，2人自白犯罪、繳回犯罪所得，依內線交易罪嫌起訴，建請減刑。

康全2024年3月14日發布重訊指出，接獲客戶NetComm Wireless Pty Ltd清算管理人來函通知客戶聲請清算重整，客戶清算影響金額為應收帳款美金626仟元及依據客戶訂單備料存貨金額為新台幣8628萬6000元，合計影響金額約新台幣1億603萬1000元。

檢方認定，NetComm 公司2024年3月11日進入清算程序，康全韋姓資深副總接獲電郵得知此事，且康全公司後續因應措施也止於清查應收帳及存貨確切金額等技術性、細節性程序，NetComm 公司進入清算程序，3月11日重大消息明確，禁止交易期間為3月11日至3月15日12時10分。

起訴指出，康全董事長任冠生2024年3月13日得知重大消息，涉嫌用不知情的吳姓、張姓員工證券帳戶賣出康全股票，又買回股票，3月14日至18日間總計獲取136萬3070元，並規避損失總計141萬5000元。康全副董邱裕昌同樣在3月13日得知重大消息，涉嫌透過不知情的配偶姪女黃女的證券帳戶買賣康全股票，獲利75萬元1690元並規避損失78萬1000元。

檢方認定，任冠生、邱裕昌涉違反證券交易法內線交易罪，2人自白犯行，也繳回全部犯罪所得，建請依法減輕其刑。

康全電訊母公司訊舟科技董座任冠生涉內線交易，去年11月檢方依違反證交法諭令300萬交保。本報資料照片