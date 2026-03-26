用正妹圖騙人！警破獲非法仲介來台「血汗草莓園」時薪百元…日做16小時還苛扣工資

苗栗警方與移民署共同偵辦一起非法仲介的人口販運並剝削勞力案件，循線破獲由林男等14人組成的「台灣工作線」非法仲介集團，以農場美女圖及工作舒適輕鬆廣告來吸引泰國籍人士來台非法打工，但來台後卻遭草莓園雇主威迫單日工作16小時並剋扣薪資，全案依違反人口販運防制法及就業服務法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊去年底受理2名逾期居留泰籍人士自行到案時，發現他們從苗栗被丟包搭計程車南下高雄，疑似有遭人口販運勞力剝削情形，隨即結合苗栗縣警察局刑事大隊組成專案小組，報請苗栗地方檢察署由昃股檢察官石東超指揮共同偵辦。

歷經數月跟監及蒐證，專案小組掌握事證發現，從事非法跨國仲介的主嫌林男(45歲)等人，到泰國偏遠山區招募知識水準較低落的少數民族，宣傳來台後即可從事高薪、輕鬆的農場工作，因此吸收近百名泰國籍人士以觀光名義來台非法並逾期打工。

該集團還運用臉書「台灣工作線」社團，以拍攝美女在台灣農場工作照片，主打享受「安排搭乘大型客機、航程中提供飛機餐、抵達後提供免費專車到機場接機、免費開通台灣手機」、「讓你從出發到抵達工作地點，一路輕鬆舒適」的福利廣告。

而這些泰籍人士來台後才發現，不但需要被當商品拍照上傳給非法雇主挑選才可獲得工作機會，每日在日出前及日落後都要連續工作16小時以上，且工作時薪僅100元竟還遭苛扣。

苗栗警方表示，專案小組掌握相關情資後，動員刑事大隊、外事科及高雄市專勤隊等55人次，從去年11月7日起至今年2月7日共執行三波查獲行動，拘捕林姓犯嫌等14人到案，並在苗栗大湖地區草莓園救出4女3男共7名被害人。

由於工作時間長、薪資遭苛扣，且被安排居住在廢棄廂型貨車斗改裝的小房間，這些非法打工「觀光客」被查獲後均感不滿，直呼「都被騙了！」警方目前仍持續追蹤部分失聯的泰籍逾期觀光客。

非法跨國仲介集團運用臉書「台灣工作線」社團，以拍攝美女在台灣農場工作照片，宣傳來台後即可從事高薪、輕鬆的農場工作。圖／警方提供

警方專案小組陸續在苗栗大湖地區草莓園救出4女3男共7名被害人。圖／警方提供