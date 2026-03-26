中華青聯發副理事長涉收陸資助選議員...二審仍無罪 陸女笪琦跑了

中華青年發展聯合會副理事長孫志全被控與香港江蘇青年總會陸籍女會董笪琦、女子王立，於2022年間接受中國大陸金援，支持王女胞弟、青聯發理事長王正，以勞動黨副秘書長身分參選新北市議員，新北地檢署依反滲透法起訴孫、笪、王3人。新北地院認為罪證不足，判孫志全與王立無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回。

笪琦2023年12月29日獲新北地院以10萬元交保，人卻逃匿無蹤。孫志全等因一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，檢察官上訴受拘束。

新北地檢署起訴指出，孫志全10歲便前往加拿大留學、工作，並前往中國大陸經商，為廈門一家商務公司實質控制人，及台灣中華青年發展聯合會副理事長，同時為青發聯上海聯絡處負責人。平時孫奉青發聯理事長王立之命，管理培訓部及研究部，並辦理青發聯在陸事務，並於不詳時地為對岸統戰組織所吸收，經常出席對岸政治、統戰組織所舉辦的兩岸、台胞等論壇，以在陸台灣青年身分配合發表支持兩岸統一等言論。

笪琦為安徽省人，擔任會務董事的香港江蘇青年總會，除與中共政協系統人事重疊，並奉江蘇省委統戰部之命，由準官方性質社會團體、中共全國青聯會分支機構江蘇青聯會實質控制，屬反滲透法法定敵對勢力的滲透來源。

檢調調查，身兼勞動黨副秘書長的青發聯理事長王正，2022年代表勞動黨參選新北市議員，王立則為競選服務處辦公室主任，綜理弟弟競選財務及行政庶務，並提供她個人銀行帳戶收付競選資金。

2022年9月15日，孫透過趙姓岳父在大陸經營的化工貿易公司，假借材料費的不實會計科目，匯款人民幣10萬元至笪女指定帳戶，同日笪女再自香港匯款1萬3758美元至王立台灣銀行帳戶，提供給王正作為競選活動經費。孫辯稱金流為與笪女間借貸，笪女則稱匯款是要請孫代為換匯，檢察官不採信。

但新北地院認為無從認定美元是孫志全因王正選舉而捐贈的政治獻金，款項既無法認定是政治獻金，即不符反滲透法、政治獻金法構成要件，因證據不足而判孫志全、王立無罪。