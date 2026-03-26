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代診醫師改藥沒告知禁忌症 肝癌婦病逝...醫師、中國附醫判賠10萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林姓婦人長期至中國醫藥大學附設醫院拿抗癲癇藥，代診的嚴姓醫師更改處方後，林身體異常1個月後死亡，林的女兒對醫師、醫院求償100萬元；法院認定，嚴改藥未充分說明藥物禁忌症、沒密切追蹤而有醫療疏失，雖難認林婦死亡與該藥相關，仍判嚴、中國附醫應給付林女10萬元，可上訴。

林女主張，母親因腦部手術，每隔28天就會至中國附醫和郭姓醫師拿「優閒（Levetiracetam）」抗癲癇藥物，她2022年2月10日循例至門診取藥時，由代診的嚴姓醫師問診，並改開立「帝拔顛口服液（Depakine）」，結果母親13日服藥後異常，14日再回診找郭醫師改回原藥。

林女認為，嚴開的藥禁忌症包含急性肝炎患者、慢性肝炎患者、有嚴重肝炎之個人或家族病史者，而母親罹患肝惡性腫瘤，嚴醫師未注意也沒告知該藥物禁忌就隨意更改慣用藥方，有用藥不當醫療疏失，後來母親病況反覆，同年3月16日死亡，對嚴、郭及中國附醫一共求償100萬7497元。

中國附醫及2名醫師抗辯稱，林母是肝癌末期合併多重器官轉移病患，嚴和家屬討論後考量原藥物控制不佳才改藥，2日後林母回診，郭見該藥效果不彰，才又再改回原藥物；嚴是基於合理醫療裁量更換藥物，台北榮總鑑定也認為嚴換藥無疏誤。

中國附醫等說，林母體內內氨指數過高、死因等，是因肝癌末期合併多重器官轉移的自然進程所致，與該藥物無因果關係，主張駁回。

台中地院指出，醫師法第12之1條規定，醫師診治病人時，應向病人或其家屬告知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及可能之不良反應。

中院認為，嚴醫師未能充分說明該藥物的禁忌症，或服用後應保持密切監測，就直接更換藥物，且改藥後也未安排林母接受肝膽相關指數抽血檢測，顯未密切追蹤，堪認有醫療疏失，但難認林母死亡是因該藥物導致。

中院考量，嚴醫師違反醫師法第12條之1，侵害林姓母女權益，造成其等精神痛苦，另中國附醫未盡監督義務，判嚴、中國附醫應給付林女10萬元。

中國附醫。圖／報系資料照
中國附醫。圖／報系資料照

醫師 藥物

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