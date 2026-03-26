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仁愛前鄉長貪汙二審判刑未境管 2023年逃逸至今

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中報導

吳文忠。圖／報合報系資料照片
吳文忠。圖／報合報系資料照片

南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠被控利用採購案收回扣逾八二七萬元，一、二審各被依貪汙治罪條例判刑十八年六月、十八年十月，二審未被限制出境出海，在宣判後於二○二三年搭機離境逃亡至今。對於未境管，台中高分院昨表示，尊重法官基於「審判獨立」所為判斷。

檢方調查，吳文忠二○一八年十一月當選，為支應龐大競選開銷、個人債務，和姪子張宏義、司機杜品宏，向有意承攬仁愛鄉工程的施姓廠商、李姓會計，期約選前每交付一百萬元賄款，於吳當選後可獲得分配該公所兩千萬元額度工程，陸續索賄六百多萬元。

吳當選後，依約定分配標案給施，為貪圖工程回扣以弭平選舉期間財務缺口，指使杜、施代吳出面，以夥同廠商圍標或要求該公所人員配合指定業者，向得標廠商收取標案金額百分之五至十五不等回扣；檢方認定，吳上任短短數月，涉貪採購案五十四件，收回扣逾八二七萬元。

台中地方法院一審期間，吳以一百萬元交保，被限制出境出海，一審依貪汙等罪判他十八年六月；案件經上訴台中高分院，合議庭以吳境管處分屆滿，且都遵期到庭，未再延續該處分，二○二二年十二月六日改判十八年十月，他二○二三年二月一日從桃園機場搭機離境，逃亡至今未歸。

案經上訴最高法院，三審僅書面審理未傳吳到庭，經部分駁回確定、部分撤銷發回，台中地檢署二○二四年收到確定部分通知吳執行未到案，同年十二月三日發布通緝；另撤銷部分經更一審判決、三審近日駁回確定，中檢本月六日併案通緝

台中高分院指出，當時合議庭是根據何種狀況，沒有對吳做出限制出境、出海處分，都是法官基於「審判獨立」所為的判斷 ，應予尊重，司法院對於判十年以上重罪的被告，若無在押，是否要做限制出境、出海處分，無統一的函示，都是尊重合議庭審理的決定。

桃園機場

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