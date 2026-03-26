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中油貪官破壞腳鐐躲民宿 女密友助逃亡？

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨尤聰光／連線報導

徐漢前天在台東落網，被檢警押回高雄漏夜偵訊後聲押，法院昨裁定羈押禁見。記者劉學聖／攝影
徐漢前天在台東落網，被檢警押回高雄漏夜偵訊後聲押，法院昨裁定羈押禁見。記者劉學聖／攝影

中油公司煉製事業部前執行長徐漢被控貪汙逾二千萬元，於一審宣判前破壞電子腳鐐棄保潛逃，前天在台東縣某民宿被警方逮捕解送歸案。橋頭地方法院昨開羈押庭，認定他涉犯毀損公物、棄保潛逃等罪嫌重大，有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見二個月，並禁止閱讀媒體資訊。

徐落網時卅歲林姓男子在場，因詐欺、肇事逃逸案被雲林地檢署發布通緝，涉嫌協助徐逃亡，被逮捕解送歸案發監執行，並依藏匿人犯罪函送。徐的林姓女密友已被拘提到案羈押，檢警查出是她替徐牽線介紹林男幫助逃亡。

檢警調查，徐本月十九日從高雄楠梓住處帶電動工具、廿二萬元現金出門，前往台鐵左營站，搭台鐵列車至屏東潮州，購買四個便當，隨即搭計程車到萬巒，剪斷電子腳鐐丟棄潮州大橋旁草叢；林男駕駛權利車到場載徐，沿屏鵝公路轉入南迴公路駛往台東，藏匿於金峰、太麻里交界山區某休閒農莊民宿。

檢警查出，徐、林向民宿業者稱休養度假，同住雙床房型，廿一日下午三時許，兩人前往太麻里的全聯，購買生活必需品後躲回民宿。

徐的訊號失聯地點人車罕至，有監視器死角，警方尋獲電子腳鐐，調閱監視器清查行經附近車輛，根據訊號消失的關鍵時間點鎖定林駕駛權利車，追出去向。

前天傍晚六時許，員警佯裝遊客駕駛轎車前往民宿，向正在廚房準備晚餐的業者詢問住宿，藉此探查地形與動靜，林在屋外察覺異狀，企圖衝入屋內通報徐，大批警力及車輛隨即湧上包圍現場，徐趴地配合搜身未反抗，低聲向警方表示患有心臟疾病，請求勿過度施力，警方隨後查扣行李，逮捕徐、林解送歸案。

橋檢依毀損公物、棄保潛逃等罪偵辦，訊後聲押禁見徐，法官昨上午十時十分開庭，庭審不到半小時裁定羈押禁見，並禁止閱讀報紙、收看電視及收聽廣播。

民宿業者稱，徐、林僅在山區散步或滑手機，偶爾委託代購蔬果，徐會閒聊展現對園藝的了解，熱心分享種植與造景經驗，他未關注新聞，不知是逃犯。

民宿 電子腳鐐 棄保潛逃

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