鄭文燦案 法官裁定監聽具證據能力

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄五百萬元案，針對檢調監聽內容，律師主張「違法監聽」應排除，桃園地院合議庭認程序瑕疵未嚴重侵害防禦權，且攸關重大公共利益，裁定監聽譯文「具證據能力」，下月十四日續開庭審理。

鄭文燦律師團主張，檢方當年雖合法監聽共同被告廖俊松等人，但偶然聽到鄭文燦可能涉犯貪汙賄賂罪嫌的「其他案件內容」後，未依法在發現後七日內要補行陳報法院並經審查認可，因此不得作為證據。

法官在裁定理由指出，雖屬另案監聽，但不代表非得絕對排除。法院當初核准監聽行賄端時，實質上已包含對收賄端相關通話內容的司法把關，儘管程序延誤，也不能一概否定證據能力。

裁定內容也列出二○一七年七月、九月、十月與隔年五月等監聽譯文，廖俊松與鄭文燦通話多為約見面、談土地開發流程，其中一通雙方通話廖提及「國家重大經濟建設」函文，曾打給當時的行政秘書長卓榮泰的辦公室主任，被告知要轉去國發會研究，鄭文燦則向廖說：「國發會我講好了」，聲稱已向當時的國發會主委陳美伶講了，廖說：「我是在煩惱他們台南幫的上來搞不清楚咧」。鄭文燦則說：沒問題，她會幫忙審這個計畫。