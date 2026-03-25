徐春鶯介選、地下匯兌又詐貸 新北院裁定延押3月

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌陸方指示介入台灣選舉、從事地下匯兌與詐貸，昨遭新北地檢署依涉犯反滲透法、銀行法及刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴。全案今移審新北地方法院，下午接押庭徐女僅坦承地下匯兌、偽造文書及詐貸犯行，否認顛覆台灣政府，但法官認為她有異常金流、常出國、曾有滅證情事，且對案情避重就輕，裁定續押3月。

檢方指控，徐女涉嫌與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心楊姓主任、中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任合作，藉由服務陸配建立聯繫管道，長期彙報國內各式輿情，並於2022年台北市長選舉及2024年總統選舉中，為候選人宣傳、站台、造勢。

此外，徐女明知上述民革孫姓副主任並無商務交流真意，仍找人頭公司提供虛偽在職證明等申請文件，邀請、申請孫男來台進行商務活動交流並隱匿其身分。

今天移審庭上，徐女辯稱，自己與楊姓主任對於2022台北市長選舉僅樂觀其成，並不會介入選舉，至於協助孫姓副主任來台，則認為檢方商務考察形式定義過於狹隘，事實上孫姓副主任確實曾至知名民間企業參訪交流。

但審判長認為，徐、楊、孫三人間討論台灣政治，已超過所謂一般閒聊。此外，徐女加帳戶有異常金流，近年頻繁出入境並逐步增加政治影響力。至於地下匯兌部分雖認罪，但仍對案情避重就輕，甚至曾有重置手機等滅證情事，因此裁定繼續羈押禁見。