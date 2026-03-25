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影／兒目睹曾吐「希望判死刑」惡男18刀狠殺前妻 國民法官判無期

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣二林鎮63歲李姓男子2024年酒後和前妻蔡女發生口角，拿出鐮刀作勢要砍人，蔡女叫在場一雙兒女快跑，卻遭李男揮砍18刀殺死，兩人九歲的兒子目睹父親行兇，曾說「希望爸爸被判死刑」，國民法庭今傍晚宣判，依殺人罪判處李男無期徒刑

檢方調查，李男與蔡女是2014年結婚，但6年後兩人就離婚，二人原本仍同住在蔡女名下二林鎮的房子，但李男每次酒後就常暴力相向，蔡女因此搬出去，因蔡女中風的母親還住在該處，所以蔡女每日都會返回二林住處照顧老母。

2024年11月16日上午蔡女搭友人車子回二林住處照顧母親時，李男與蔡女發生口角，李男拿著鐮刀對蔡女揮舞，蔡女照顧完母親後，趕快離開住處。下午4點多蔡女與已成年的女兒和9歲幼子再回二林住處照顧臥床老母，酒後的李男卻下逐客令，還情緒失控取出水果刀架在蔡女脖子上，蔡的女兒護母，將李男推倒在地。

李男更加氣憤，再去拿出菜刀要砍人，蔡女對一雙兒女大喊「快逃出去」，李男將蔡女壓制在地，朝她胸部、頭頸部、手等部位狂砍，共砍了18刀，蔡女當場休克死亡，一雙兒女則逃出求救。李男犯案後還逃到埤頭鄉某五金行，意圖要再買刀具，隨即被警方逮捕。

蔡女家人說，李男經常酒後就暴力相向，常因錢和房子的事和蔡女吵架，當天又要討65萬元，才爆發口角，蔡女女兒曾說「前繼父只要喝酒後就現肖形」，而兩人所生的9歲兒子目睹母親被父親殺死，受到極大驚嚇，曾說「希望爸爸被判死刑」。

今天國民法官宣判，認為李男雖認罪，但並無悔意，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。另依違反保護令罪判刑6月。

今天蔡女的女兒在律師何志揚陪同下也到場聽判，何志揚說，蔡女一雙兒女都希望對奪走他們母親生命的李男判處死刑，雖合議庭與國民法官僅判無期徒刑，家屬還能接受，至少李男下半生將在牢獄中接受制裁，不會讓他們感受到生命再次受到威脅。

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63歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，李男行兇後又到五金行，企圖再買刀具，但隨後被警方逮捕歸案。資料照／民眾提供
63歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，李男行兇後又到五金行，企圖再買刀具，但隨後被警方逮捕歸案。資料照／民眾提供

無期徒刑

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