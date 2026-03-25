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欠款1536筆慘遭限制出境 台南聯結車司機趕辦分期繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

31歲羅姓聯結車司機行駛高速公路未繳通行費及欠繳交通罰單等，累計1536筆、達72萬7873元，經移送行政執行署台南分署強制執行，去年6月他到案辦理分期，僅繳納一期1萬9000元後即中斷繳納，遭限制出境出海，他才到場承諾分3次繳納，並於本月中旬繳清。

台南分署統計，羅男於2022-2023年間行駛高速公路電子收費車道未依繳交通行費，欠繳707筆、合計45萬6057元，經通知限期繳納，逾期未繳納。另他欠繳交通罰單821筆、合計25萬8600元，滯欠全民健康保險費8筆、合計1萬3216元，累計移送1536筆、合計72萬7873元。

台南分署表示，執行人員於去年2月間收案後，通知他應到場報告財產狀況，他接獲通知後6月到場辦理分期繳納，惟僅繳納一期1萬9000元後，即中斷繳納。執行人員廢止分期繳納後，再通知他到場報告財產狀況，他無正當理由未到場，執行人員再通知他限期繳清或提供擔保未果。

因此，執行人員依行政執行法相關規定祭出殺手鐧，限制他出境出海，他接獲通知後，才於去年最後一天到場，他承諾分3次繳納並當場繳納20萬元，且於今年本月中旬繳清。

台南分署祭出殺手鐧，限制羅姓男子出境出海，他接獲通知後，趕在去年最後一天到場，他承諾分3次繳納並當場繳納20萬元，且於今年本月中旬繳清。圖／讀者提供
台南分署祭出殺手鐧，限制羅姓男子出境出海，他接獲通知後，趕在去年最後一天到場，他承諾分3次繳納並當場繳納20萬元，且於今年本月中旬繳清。圖／讀者提供

強制執行 罰單 台南

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