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不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

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不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

中央社／ 新北25日電

<a href='/search/tagging/2/陸配' rel='陸配' data-rel='/2/114824' class='tag'><strong>陸配</strong></a><a href='/search/tagging/2/徐春鶯' rel='徐春鶯' data-rel='/2/219185' class='tag'><strong>徐春鶯</strong></a>涉。聯合報系資料照
陸配徐春鶯涉。聯合報系資料照

陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。新北地院今開移審庭，對反滲透法部分徐春鶯不認罪，法院裁定續押3月並禁止接見通信。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉接受中共指示替指定候選人站台造勢、從事地下匯兌及詐貸，新北地檢署昨天依涉犯反滲透法、銀行法、刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴並求重刑。

新北地院今天下午召開移審庭，徐春鶯在庭上坦承地下匯兌、詐貸，但對於違反反滲透法部分不認罪。法院認其有逃亡、串證之虞，裁定續押3月並禁止接見通信。

起訴書指出，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明，2人與中共民政部海峽婚姻中心主任楊文濤、以及民革上海市委祖統會副主任孫憲保持密切聯繫，並持續向中方彙報台灣政情。

檢方指出，徐春鶯因不滿國民黨無意安排陸配候選人進入不分區安全名單，轉向支持其他政黨，接受楊文濤、孫憲指示，在2022年台北市長選舉及2024總統大選動員陸配替候選人黃珊珊及柯文哲站台造勢，期間更向中共表忠稱「我不是藍的更不會是綠的，問我什麼色我是紅色的」。

此外，徐春鶯2020年至2025年間非法辦理匯兌業務，金額高達新台幣2875萬元，犯罪所得逾24萬元。另徐春鶯也串通友人公司替女兒偽造勞保紀錄與在職文件，向銀行申貸2697萬元。

偽造文書 地下匯兌 徐春鶯 反滲透法 陸配

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