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他身體不適到院突發狠揍消防員 遭控妨害公務因1理由判無罪
卓姓男子身體不適撥119請消防局派車送醫，消防車載他到醫院後，卓與護送他的2名消防員發生衝突還出手打人，依現行犯逮捕，檢方指控卓犯妨害公務罪，不過，台北地院援引最高法院見解認為，消防員非「司法警察」判卓無罪。可上訴。
35歲卓姓男子2025年6月5日凌晨2時許身體不適撥打119，新北市消防局派鄭姓、鄧姓2名消防員前去處理，將卓送到新店區耕莘醫院急診室。
到院之後，卓忽然拒不就醫，聲稱要回家拿證件，消防員說證件可後補，卓因對鄭執勤態度不滿，當場辱罵鄭髒話、比中指，還徒手攻擊鄭、鄧2人成傷，鄭3時許依現行犯逮捕卓，移送法辦。
卓在警詢時否認犯罪，表示他飲酒及服用藥物致暈眩耳鳴，不滿消防隊員說他將消防車當計程車，上周才載過他就醫等，才與消防員發生衝突，檢方偵辦，仍依妨害公務、傷害、公然侮辱罪起訴卓。
法官調查指出，依最高法院判決意旨，刑法妨害公務罪是以公務員依法執行職務時加以妨害為要件，如果超越職務範圍以外的行為，就不算執行職務，所以「縱令對之有所妨阻，要無妨害公務之可言」。
承審法官法律見解認為，消防人員的職務為預防火災、搶救災害及緊急救護，不包含偵查犯罪或逮捕犯人，且不是刑事訴訟法上的「司法警察官」或「司法警察」，檢察官指控卓姓男子徒手攻擊鄭姓、鄧姓2名消防員，但「逮捕犯人」不是消防員的職務。
法官還認為，鄭姓、鄧姓2名消防員當時已將卓送到急診室，「救護任務」已結束，雖然逮捕現行犯任何人都可以做，不是公務員法定權限或職務，不過，鄭、鄧2人逮捕現行犯的行為，不是消防員法令內應為的職務，難以妨害公務對卓論罪。
此外，檢方指控卓涉犯傷害、公然侮辱2罪部分，因雙方調解成立消防員撤回告訴，法官判卓公訴不受理。
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