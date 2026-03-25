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新品混舊品、洩密收回扣！勞發署助理涉貪585萬 繳回犯罪所得獲輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

勞動力發展署中彰投分署前助理研究員林文山，在任職期間，非法經營公司，利用職務之便，承攬分署內113件小額標案，利用舊品混充詐財、洩密與收取回扣等方式，涉貪汙585萬餘元，一審原判8年徒刑，台中高分院今審結，認林已全數繳回犯罪所得，坦認犯行，改判6年徒刑、褫奪公權4年，可上訴。

台中高分院今審結此案，一審原依貪汙罪，判林文山有期徒刑8年，褫奪公權5年，林男上訴後，二審今審結，撤銷原判決，改判應執行有期徒刑6年，褫奪公權4年。仍可上訴最高法院，尚未確定。

檢方調查，林文山曾任勞動力發展署中彰投分署助理研究員，負責辦理採購事務，具備公務員身分，但他不僅非法經營「恒昕公司」，更從2011年至2019年間，利用職務之便違法承攬分署內113件小額採購案

林文山以舊品混充方式詐財，在84件財物採購案，以及多項逾10萬元的「開口契約」案中，以僅55%新品搭配45%舊品或備品的方式交貨，藉此詐得不法價金累計逾263萬元。

林文山另涉洩密，收取回扣，他在「工廠節能控制」、「機電整合系統」等大型採購案中，預先洩漏招標規範或委請特定廠商撰寫規格，護航任〇、日〇公司得標，事後收取回扣金額高達266萬餘元。

二審審理時，林文山雖主張其為聘用人員非公務員，但本院認定其依法令從事公務，仍屬身分公務員，辯詞不足採信，但審酌林在偵查、一、二審期間，陸續繳回不法所得，並與中彰投分署達成和解，合計已繳回全數犯罪所得共585萬152元，依貪污治罪條例第8條規定，應減輕其刑。

二審指出，考量林男始終坦承客觀事實，犯後態度良好，且各次詐取及回扣金額尚非鉅額，其犯後已竭力彌補損害，依社會一般觀念尚有可憫恕之處，再依刑法第59條規定再次減輕其刑。

二審審酌，林文山雖因經濟因素失慮犯案，且素行良好、全數繳回贓款，但其身為公務員卻破壞採購公正性，對政府信譽造成損害，綜合考量犯罪手段、比例原則及預防需求後，裁定應執行有期徒刑6年、褫奪公權4年，仍可上訴最高法院。

勞發署前助理研究員林文山涉貪，二審今判6年徒刑。聯合報系資料照
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公務員 最高法院 採購案

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