寵物餐廳櫃檯前兩犬衝突咬傷人 法院判飼主過失傷害處拘役30天

林姓女子帶著飼養秋田犬到新園鄉某寵物餐廳用餐，林女在與餐廳人員溝通用餐事宜，剛好另隻B犬經過餐廳櫃檯，B犬接近秋田犬時，導致秋田犬發怒衝向B犬吠叫，林女發現隨即制止拉動牽繩，秋田犬被拖動吠叫時咬傷B犬飼主膝蓋，B犬飼主憤而提告，屏東地院審理後，判林女過失傷害罪，處拘役30天，可易科罰金，可上訴。

全案發生在2025年6月，林女在案發後就離開現場，經B犬的飼主報警後，警方調閱監視器後，通知林女到案，林女一開始否認她飼養的秋田犬有咬傷對方，後來到法院審理時才改口承認。

判決指出，林女疏忽沒有注意管束秋田犬，導致咬傷對方膝蓋，法院勘驗案發監視器畫面，當時秋田犬是有牽繩，秋田犬衝向B犬吠叫後，林女趕緊用力將秋田犬拉回，認定林女並非沒有不採取控管措施，是控管措施不足導致事故發生。

判決指出，且告訴人B犬的飼主，也疏於未注意以繩或鍊牽引管束，導致B犬接近秋田犬時，引發秋田犬發怒，也有過失。B犬的飼主過程中右膝擦遭咬傷，傷勢不是很嚴重。考量林女學歷、工作、經濟與家庭狀況等，判林女過失傷害罪處拘役30天，可易科罰金，可上訴。