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吸收金防部軍官刺探軍機失敗 前四海幫成員國安法重判
前四海幫錢姓成員被中國大陸福建省廈門王姓村長誘惑，邀請前金防部文姓軍官免費赴中旅遊，並企圖吸收現役軍人發展組織、刺探軍機，高雄高分院今上午依違反國安法，判處徒刑3年2月。可上訴
檢調調查，花蓮高分檢偵辦前空軍程姓軍官（花蓮高分檢起訴）刺探國防機密案時，發現錢男曾受綽號「帝哥」的王姓村長指示，邀請前金門防衛指揮部文姓軍官免費前往福建省廈門市旅遊，讓文姓軍官接觸王姓村長。
錢男為取得王姓村長承諾金錢報酬，2021年中又兩度聯繫文姓軍官碰面，並要求利用其曾任軍職身分及人脈，吸收現役軍士官兵，企圖取得現役軍人與軍隊有關資料。因文姓軍官始終沒有成功吸收同袍，錢男在台灣協助刺探軍機的計劃以失敗告終。
高雄高分檢去年11月接獲調查局國安站情資，由承辦檢察官李廷輝負責蒐證，詳實核閱查證卷內供述證據後，依國家安全法等罪嫌對錢男提起公訴。
高雄高分院上午宣判，合議庭考量錢男坦承犯行，態度良好，也未產生任何實際危害，判處有期徒刑3年2月，仍可上訴。
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