吸收金防部軍官刺探軍機失敗 前四海幫成員國安法重判

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪被重判25年，但他在宣判前卻剪斷電子腳鐐棄保潛逃，所幸檢警鍥而不捨，昨天下午成功在台東縣太麻里鄉某處民宿拘提徐漢到案；徐的貪汙案其中一位承辦檢察官嚴維德是前國防部長、現退撫會主委嚴德發之子，拘拿徐漢行動也是嚴維德指揮，徐今早已被法院裁定羈押禁見，兩人二度交手，徐漢都以落敗告終。

2026-03-25 12:49