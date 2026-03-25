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26歲男酒駕闖紅燈撞死斑馬線上婦人 檢方求刑10年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

羅姓男子前年9月20日凌晨酒後開車，行經北區文賢一路與292巷路口時闖紅燈，撞飛穿越斑馬線陳姓婦人致顱內出傷及全身多處骨折，經緊急手術後2天後仍不治，台南地院國民法庭審理，檢方播放案發時陳婦遭撞彈飛至騎樓旁路口畫面求刑10年，羅說，責任在他，不會逃避。

檢方上午論告以羅10年內再犯致人於死，惡性重大。檢方說，羅於凌晨3時40分報案，「那個…有撞到人」，未表明身分，但未等警方到場時即逃逸，經警方調閱監視器影像及車牌號碼，已掌握其肇 事身分，且他將轎車棄置在河堤旁。

檢方說，羅於清晨6時28分又回撥，「喂你好，我要報警」，當時他得知女友與其前夫在一塊，不顧已在酒店喝了3杯馬克杯威士忌仍開車上路，闖紅燈撞了人，仍趕著去楠西，還拿鎮暴槍報仇。檢方認羅不構成自首要件，縱使符合自首，也不該減刑。

同時，檢方也當庭播放陳婦遭撞飛影像，及家人為陳婦慶生的畫面等，認羅已有酒駕前科，這次又無照闖紅燈，當天下雨也未減速，撞死在市區穿越斑馬線的行人，酒駕造成極大危害外，也讓陳婦家人身心傷痛，尤其陳婦生日將屆，家人再也無法為她慶生。

檢方認為，羅肇事後有打電話叫救護車，陳婦喪事到場下跪、折紙蓮花等，迄今尚未賠償家屬等情狀，具體求刑10年。

26歲的羅說，他站在這裡，知道自己沒有資格這麼說，然而，他不會逃避責任、推卸責任，也不會選擇逃避，他覺得這是自己選擇做錯事，不該怪罪別人，一輩子都會惦記這慘痛的教訓，一想到阿姨的血沾在身上，如果當時停下來，阿姨就不會失去最愛的家人，他知道說再多對不起都不夠，但他還是要說。

他表示，很清楚自己的問題所在，常被情緒拉著走，現在他遠離不良環境及朋友，記取教訓，開始新的人生，他願意承擔其後果，後續人生不再做傷害別人的人。而國民法庭預定本月27日宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院國民法庭今開庭審理，檢方播放案發時陳婦遭撞彈飛至騎樓旁路口畫面求刑10年，預定本月27日宣判。圖／本報資料照
台南地院國民法庭今開庭審理，檢方播放案發時陳婦遭撞彈飛至騎樓旁路口畫面求刑10年，預定本月27日宣判。圖／本報資料照

酒駕 闖紅燈 斑馬線

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