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重判25年逃亡夢碎 中油「最貪執行長」2度對決嚴德發之子都落敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪被重判25年，但他在宣判前卻剪斷電子腳鐐棄保潛逃，所幸檢警鍥而不捨，昨天下午成功在台東縣太麻里鄉某處民宿拘提徐漢到案；徐的貪汙案其中一位承辦檢察官嚴維德是前國防部長、現退撫會主委嚴德發之子，拘拿徐漢行動也是嚴維德指揮，徐今早已被法院裁定羈押禁見，兩人二度交手，徐漢都以落敗告終。

現年64歲的徐漢，從中油「契約工」一路爬升到課長、公關處副處長、大林廠長至煉製事業部執行長等，歷練相當完整，寫下從基層到高層的經典傳奇，就連中油總經理李順欽也推崇徐漢是「油人楷模」。

因中油執行長可決定2億元以下標案，徐漢便指示陳姓、黃姓、張姓、歐姓部屬護航標案，再從中收取回扣。

徐漢索賄一事早已被廉政署、高雄市調處獲知，檢廉調布線長達三年，直到2022年春節前夕，橋檢見時機成熟，由檢察官蘇恆毅（已陞任橋檢主任檢察官）、嚴維德指揮，檢廉調闖進徐漢辦公室，在櫃子、外套搜出大筆現金，金額堪稱近年貪官之最。

當時嚴維德以「八分努力，二分運氣」形容搜索行動，因當時距離除夕只剩4天，若不是果斷發動搜索，過年後現金恐已被轉移，綜合過去累積的跡證，實際是許多人努力2年的結果。

全案檢方共起訴23人，蘇恆毅、嚴維德還在起訴書中引用成語「騎鶴揚州」，描述徐漢要升官又要發財，要求投標廠商提供「回饋」與「紅包」的醜態；徐漢則在羈押498天後以500萬元交保獲釋。

橋頭地院歷經近3年審理，原定本月23日宣判，結果徐漢卻於宣判前4天，剪斷電子腳鐐逃逸，雖法官照常宣判，對徐漢重判25年，褫奪公權9年，但人未到庭，司法正義難伸張，徐漢棄保潛逃一事令當初參與偵辦的檢廉調扼腕。

所幸檢警追查不放棄，從徐漢失聯地點的附近的監視器，逐一清查曾經過的車輛，鎖定一輛接應徐漢的白色轎車，最後於逃亡5天後，於台東太麻里大王村一處農莊拘捕徐漢到案，並依毀損公物、棄保潛逃等罪移送橋檢偵辦。

徐漢涉貪後與他交手的檢察官是嚴維德，此次逃亡途中，指揮警方追緝的承辦檢也是嚴維德，兩人事隔多年後再度交手，徐漢最終仍難逃法網落網，若未來判決定讞，重獲自由預估也是10多年之後。

嚴維德為司法官56期結業，曾任檢察事務官12年，轉任檢察官約7年，偵辦單位對他評價是辦案細心、嚴謹，對於這些評價，他歸功於父親的「軍人教育」，實際上他非法律系出身，大學念的是醫管系，因為對法律的興趣，才讓他走入司法體系。

熟悉嚴維德的檢察官同事說，徐漢棄保潛逃一度讓許多人氣餒，不過這次能夠把他抓回來實現司法正義，大家都能鬆口氣。

橋檢檢察官嚴維德扳倒前中油煉製事業部執行長徐漢，嚴曾任廉政署駐署檢察官，先前還受邀到大林煉油廠分享法律廉政。中油提供
橋檢檢察官嚴維德扳倒前中油煉製事業部執行長徐漢，嚴曾任廉政署駐署檢察官，先前還受邀到大林煉油廠分享法律廉政。中油提供

徐漢被重判當天，橋檢指派主任檢察官蔡杰承（右）、偵辦徐漢貪汙的檢察官嚴維德到庭（左），不過徐漢因未到庭發布通緝，檢方步出法庭時不發一語。記者張議晨／攝影
徐漢被重判當天，橋檢指派主任檢察官蔡杰承（右）、偵辦徐漢貪汙的檢察官嚴維德到庭（左），不過徐漢因未到庭發布通緝，檢方步出法庭時不發一語。記者張議晨／攝影

徐漢 棄保潛逃 電子腳鐐 檢察官

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