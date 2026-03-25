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又有貪官棄保逃亡？仁愛前鄉長2023年二審判決後早已離境

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠涉嫌任內為支應競選開銷、個人債務，2018年起利用採購案收回扣，法院一審認定他貪汙238萬多元，依收受工程回扣等罪判18年6月，二審改判18年10月；吳2023年初早已逃亡遭通緝，近日部分判決確定後，檢方再併案通緝。

經查，台中高分院二審2022年12月6日判吳文忠18年10月，吳隨即於2023年2月1日就從桃園機場離境，至今未歸，期間上訴最高法院三審因採書面，並未傳喚吳到案，三審2024年8月14日判決部分撤銷發回、部分上訴駁回確定。

三審駁回上訴確定部分，台中地檢署收到後通知吳卻遲未到案，2024年12月3日就已經對他發布通緝；另三審撤銷發回部分，經台中高分院更一審判決、最高法院近日駁回確定，中檢收到後，3月6日採「併案通緝。」

起訴指出，吳文忠2018年11月當選，他為支應龐大競選開銷、個人債務，和姪子張宏義、司機杜品宏，向有意承攬該鄉工程的施姓廠商及李姓會計，期約選前每交付100萬元賄款，吳當選後可獲得分配該公所2000萬元額度的工程，陸續索賄600多萬元。

吳文忠當選後，依約定分配標案給施姓廠商外，為貪圖索取工程回扣以弭平選舉期間的財務缺口，又指使白手套杜品宏及施詎勝代吳出面，以夥同廠商圍標或要求該公所公務員，配合指定小型工廠商的方式，支配該公所各類標案，向得標廠商收取標案金額5％至15％不等回扣。

檢方認定，吳2018年12月25日上任仁愛鄉鄉長短短數月間，涉貪採購案件達54件，收受回扣金額約逾827萬元。

吳文忠。圖／報系資料照
吳文忠。圖／報系資料照

貪汙 通緝 鄉長 回扣

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