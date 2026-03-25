台東河床搬運紅檜遭逮 3人涉違森林法送辦

台東縣政府與林業保育署台東分署關山工作站人員於昨巡查時，在海端鄉卑南溪河床發現疑似非法搬運木材情形，隨即通報警方處理。員警到場攔查，當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。

關山警察分局指出，當天上午10點40分，工作站技術士巡查卑南溪流域時，發現河床有人進行搬運木頭作業，由於該區域並未開放撿拾，恐涉及違法，立即通報海端聯合所協助處理。員警趕抵初來橋下方查察時，發現1輛自小客貨車自河床方向駛出，形跡可疑，遂攔停盤查，當場查獲車上載有2棵紅檜滯留木。

經林業單位人員現場檢視，確認為一級珍貴林木，警方隨即將車上3人帶返派出所釐清，並依法移送台東地檢署偵辦。

海端聯合所所長黃自成表示，卑南溪流域在颱風或豪雨後常出現漂流木，主管機關有時會公告開放撿拾，但採「原則開放、例外禁止」原則管理。僅限撿拾不具標售價值的木材，且不得撿拾具有國有或公有註記、烙印，或屬珍貴林木的木材，如紅檜、扁柏等。

他也提醒，即便在開放期間，民眾僅能使用手鋸或鏈鋸等簡易工具現場裁切，不得動用大型機具搬運；若供自用通常免登記，但若涉及販售用途，則須依規定至臨時檢查站辦理登記。相關開放時間與範圍，須依縣府及林業保育署公告為準。

台東海端鄉卑南溪河床疑似非法搬運木材，員警攔查當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。圖／關山警分局提供