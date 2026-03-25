快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

台東河床搬運紅檜遭逮 3人涉違森林法送辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府與林業保育署台東分署關山工作站人員於昨巡查時，在海端鄉卑南溪河床發現疑似非法搬運木材情形，隨即通報警方處理。員警到場攔查，當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。

關山警察分局指出，當天上午10點40分，工作站技術士巡查卑南溪流域時，發現河床有人進行搬運木頭作業，由於該區域並未開放撿拾，恐涉及違法，立即通報海端聯合所協助處理。員警趕抵初來橋下方查察時，發現1輛自小客貨車自河床方向駛出，形跡可疑，遂攔停盤查，當場查獲車上載有2棵紅檜滯留木。

經林業單位人員現場檢視，確認為一級珍貴林木，警方隨即將車上3人帶返派出所釐清，並依法移送台東地檢署偵辦。

海端聯合所所長黃自成表示，卑南溪流域在颱風或豪雨後常出現漂流木，主管機關有時會公告開放撿拾，但採「原則開放、例外禁止」原則管理。僅限撿拾不具標售價值的木材，且不得撿拾具有國有或公有註記、烙印，或屬珍貴林木的木材，如紅檜、扁柏等。

他也提醒，即便在開放期間，民眾僅能使用手鋸或鏈鋸等簡易工具現場裁切，不得動用大型機具搬運；若供自用通常免登記，但若涉及販售用途，則須依規定至臨時檢查站辦理登記。相關開放時間與範圍，須依縣府及林業保育署公告為準。

台東海端鄉卑南溪河床疑似非法搬運木材，員警攔查當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。圖／關山警分局提供
台東海端鄉卑南溪河床疑似非法搬運木材，員警攔查當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。圖／關山警分局提供

台東海端鄉卑南溪河床疑似非法搬運木材，員警攔查當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。圖／關山警分局提供
台東海端鄉卑南溪河床疑似非法搬運木材，員警攔查當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。圖／關山警分局提供

延伸閱讀

最後藏身地曝光！徐漢躲金針山祕境民宿 警逮人

「中油最貪執行長」徐漢台東落網 逃亡6天賠掉500萬元

「最貪執行長」徐漢落網 橋院：500萬保金沒收

中油「最貪執行長」躲太麻里農舍5天等接應 外出「放風」被逮

相關新聞

蔡正元3月27日北檢執行科報到入監服刑 政治心願曝「讓藍白執政」

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，前立委蔡正元因業務侵占罪判刑3年6月徒刑定讞。蔡正元今在臉書公布3月27日早上9點將至台北地檢署執行科報到，且懇託大家一起努力，在藍白合作下，讓國民黨民眾黨再執政一次。

獨／台中父涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷 更一審今判5年

台中市鄭姓男子在2019年照料3名女兒時心煩，涉用力搖晃4月大雙胞胎次女致腦傷，鄭隔年初時，又因次女重傷等壓力，傷害雙胞胎小女兒致腦出血，案件審理期間，鄭男次女傷重不治，一審判鄭8年6月，二審則以鄭是經濟支柱、2女仍年幼需父母親情，有情堪憫恕之處，依法減刑，分判4年6月、10月徒刑，其中傷害罪已確定，最高法院發回更一審後，今天審結，改判5年徒刑。

又有貪官棄保逃亡？仁愛前鄉長2023年二審判決後早已離境

南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠涉嫌任內為支應競選開銷、個人債務，2018年起利用採購案收回扣，法院一審認定他貪汙238萬多元，依收受工程回扣等罪判18年6月，二審改判18年10月；吳2023年初早已逃亡遭通緝，近日部分判決確定後，檢方再併案通緝。

聚餐購物都拿來核銷 南市研考會前主委蒙志成懊悔把家人牽扯進來

台南市府研考會前主委蒙志成被控不當使用主管特支費，用於家庭聚餐、購物及採購飯店自助餐券，還以公務車載家族成員返鄉奔喪或到購物中心用餐而被訴，蒙志成今咽泣訴悔恨莫及，最難過的是把家人也牽扯進來，希望法官給予重生機會，讓他們可以繼續走下去。退庭時，他還向法官鞠躬致意。

無良媽生完小孩就失聯...讓女嬰狂吸「毒煙」害心智缺陷 確定要入獄

高雄市葉姓女子4年前生下羅姓女兒後失聯，她帶女兒在新興區租屋，警方循線尋獲時發現女嬰正處於「毒煙」密布的環境中，體內驗出嗎啡、安非他命、K他命等毒品反應，最高法院依妨害幼童發育罪判葉女1年2月徒刑定讞。

二度出庭直播被檢舉 男洩酒店小姐個資、直播檢察官偵訊內容遭訴

林姓男子被控到酒店消費沒付錢涉詐欺，竟涉嫌「直播」台北地檢署檢察事務官與酒店小姐談話內容，洩漏酒店小姐個資，又另與大同大學租約糾紛被控侵入住宅，再涉嫌「直播」檢察官偵查庭訊問內容。台北地檢署偵結，今依違反個資法、妨害祕密等罪嫌起訴，痛批林男將司法程序工具化，建請從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。