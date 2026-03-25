聽新聞
0:00 / 0:00
台東河床搬運紅檜遭逮 3人涉違森林法送辦
台東縣政府與林業保育署台東分署關山工作站人員於昨巡查時，在海端鄉卑南溪河床發現疑似非法搬運木材情形，隨即通報警方處理。員警到場攔查，當場查獲車輛載運紅檜滯留木，並將3人依涉嫌違反森林法及竊佔罪嫌移送法辦。
關山警察分局指出，當天上午10點40分，工作站技術士巡查卑南溪流域時，發現河床有人進行搬運木頭作業，由於該區域並未開放撿拾，恐涉及違法，立即通報海端聯合所協助處理。員警趕抵初來橋下方查察時，發現1輛自小客貨車自河床方向駛出，形跡可疑，遂攔停盤查，當場查獲車上載有2棵紅檜滯留木。
經林業單位人員現場檢視，確認為一級珍貴林木，警方隨即將車上3人帶返派出所釐清，並依法移送台東地檢署偵辦。
海端聯合所所長黃自成表示，卑南溪流域在颱風或豪雨後常出現漂流木，主管機關有時會公告開放撿拾，但採「原則開放、例外禁止」原則管理。僅限撿拾不具標售價值的木材，且不得撿拾具有國有或公有註記、烙印，或屬珍貴林木的木材，如紅檜、扁柏等。
他也提醒，即便在開放期間，民眾僅能使用手鋸或鏈鋸等簡易工具現場裁切，不得動用大型機具搬運；若供自用通常免登記，但若涉及販售用途，則須依規定至臨時檢查站辦理登記。相關開放時間與範圍，須依縣府及林業保育署公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。