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聚餐購物都拿來核銷 南市研考會前主委蒙志成懊悔把家人牽扯進來

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府研考會前主委蒙志成被控不當使用主管特支費，用於家庭聚餐、購物及採購飯店自助餐券，還以公務車載家族成員返鄉奔喪或到購物中心用餐而被訴，蒙志成今咽泣訴悔恨莫及，最難過的是把家人也牽扯進來，希望法官給予重生機會，讓他們可以繼續走下去。退庭時，他還向法官鞠躬致意。

台南地院今開辯論庭，蒙志成夫妻被訴利用職務上機會詐取財物等罪，2人坦承犯行並繳回犯罪所得6萬多元。蒙志成夫婦及律師均請求法官減輕其刑，並給予緩刑機會。

檢方認為，2人坦承犯行，並在偵查中配合說明，並主動繳回犯罪所得，且本案各次犯行金額均不高，2人均無前科紀錄，檢方對法官是否給予緩刑沒有意見。檢方說，法官如認2人符合緩刑條件，是否給予附帶條件蒙支付15萬元、蒙妻5萬元公益金。蒙志成夫婦均無意見。

蒙志成說，這次案件後自己想了很久，悔恨莫及，他辜負大家的期望了，第一時間已坦承犯行，隔天已請辭主委一職，並在檢方起訴前，辭去他所熱愛的教職工作。他哽咽說，最令他難過的是把家人也牽扯進來，希望法官給予重生機會，讓他們可以繼續走下去。

蒙妻也說，她身為家庭主婦，配合先生指示而誤觸法網，希望法官可以輕量刑。全案預定4月28日宣判。

檢方起訴，蒙志成於去年7月至今年1月間將為自己與家庭成員間私人聚餐費用，與公務範圍或公務用途均無關消費，包括在百貨公司或餐廳用餐、酒店早午餐券等27筆消費，共計5萬3840元，交由不知情同事核銷。

蒙夫妻去年7月至12月間也將自己及家庭成員私人購物消費或餐費，包括買書、甜點及蛋糕等4筆、共3673元。且去年12月間向大億國際旅行社，以1萬8920元價格所購買取得「台糖長榮套裝平日自助餐」餐券共22張，並於同日申請核銷，為他家庭成員私人聚餐用。

檢調也追出，蒙於去年底拿家庭成員個人私用文具用品發票共427元，包含國小作業簿、馬卡龍捲尺等學生用品，經他事後自覺不妥而抽回申報單。

同時，他於去年9、10月間開公務車載妻子返回雲林，處理親友喪葬事宜，及與家人前往南紡購物中心用餐消費，油費及ETC費用約427元，合計約6萬2240元。

蒙志成當庭咽泣訴，悔恨莫及，最難過的是把家人也牽扯進來，希望法官給予重生機會，讓他們可以繼續走下去。圖／本報資料照片
蒙志成當庭咽泣訴，悔恨莫及，最難過的是把家人也牽扯進來，希望法官給予重生機會，讓他們可以繼續走下去。圖／本報資料照片

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