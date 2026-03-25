快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

無良媽生完小孩就失聯...讓女嬰狂吸「毒煙」害心智缺陷 確定要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市葉姓女子4年前生下羅姓女兒後失聯，她帶女兒在新興區租屋，警方循線尋獲時發現女嬰正處於「毒煙」密布的環境中，體內驗出嗎啡、安非他命、K他命等毒品反應，最高法院依妨害幼童發育罪判葉女1年2月徒刑定讞。

葉女原先帶著剛出生的女兒住在苓雅區租屋處，女嬰滿月後，葉女搬家至新興區，因葉女有毒品前科，生下女嬰後卻失聯，警方獲報後展開協尋，2022年10月7日找到葉女跟女嬰，並聯繫社工。

判決指出，葉女自2022年9月女兒出生之後，至警方尋獲之前，長期在租屋處以燒烤方式，施用海洛因、甲基安非他命、愷他命等毒品，讓女嬰吸入毒煙妨害發育、影響大腦功能，女嬰體內也驗出毒品陽性反應，恐造成注意力、語言記憶及反應時間等認知功能受損。

葉女坦承犯行，高雄地方法院一審斥葉女明知自己有長期施用毒品習慣，卻在女嬰出生後，在租屋處施用毒品，葉女雖無意直接提供毒品給女嬰施用，但讓女嬰暴露在毒品煙霧環境下，影響身心及發育健康，已構成妨害幼童發育等罪，判刑8月。

檢察官上訴認為，葉女施用毒品遍及一、二、三級毒品，造成女嬰每日暴露在大量毒煙之中，造成發育、身心健全重大負面影響，認為一審量刑過輕，難以反應國家對保護幼童身心權益的重視。

高雄高分院二審認為，葉女所為導致女嬰體重過輕貧血，體內毒品濃度也可推斷女嬰已達到生理成癮，需每日多次施用，以免產生戒斷現象，認為葉女犯行嚴重，判刑8月確實過輕。

二審指出，女嬰案發後已被安置，並送醫院鑑定，發現女嬰粗動作、細動作及語言等沒有明顯發展遲緩，但心智發展有缺陷，改判葉女1年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嬰兒示意圖。圖／AI生成
嬰兒示意圖。圖／AI生成

最高法院 安非他命

延伸閱讀

北市男毒駕安全帽帶沒扣露餡 警搜出安非他命吸食器和大麻煙彈

獨／台中父涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷 更一審今判5年

書記官遭庭長吸乳「創傷逾16年」 高院指一審判太輕：沒考慮他是法官

情侶涉虐死2子女 監院糾正花蓮縣府社安網預警失靈

相關新聞

蔡正元3月27日北檢執行科報到入監服刑 政治心願曝「讓藍白執政」

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，前立委蔡正元因業務侵占罪判刑3年6月徒刑定讞。蔡正元今在臉書公布3月27日早上9點將至台北地檢署執行科報到，且懇託大家一起努力，在藍白合作下，讓國民黨民眾黨再執政一次。

獨／台中父涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷 更一審今判5年

台中市鄭姓男子在2019年照料3名女兒時心煩，涉用力搖晃4月大雙胞胎次女致腦傷，鄭隔年初時，又因次女重傷等壓力，傷害雙胞胎小女兒致腦出血，案件審理期間，鄭男次女傷重不治，一審判鄭8年6月，二審則以鄭是經濟支柱、2女仍年幼需父母親情，有情堪憫恕之處，依法減刑，分判4年6月、10月徒刑，其中傷害罪已確定，最高法院發回更一審後，今天審結，改判5年徒刑。

無良媽生完小孩就失聯...讓女嬰狂吸「毒煙」害心智缺陷 確定要入獄

高雄市葉姓女子4年前生下羅姓女兒後失聯，她帶女兒在新興區租屋，警方循線尋獲時發現女嬰正處於「毒煙」密布的環境中，體內驗出嗎啡、安非他命、K他命等毒品反應，最高法院依妨害幼童發育罪判葉女1年2月徒刑定讞。

二度出庭直播被檢舉 男洩酒店小姐個資、直播檢察官偵訊內容遭訴

林姓男子被控到酒店消費沒付錢涉詐欺，竟涉嫌「直播」台北地檢署檢察事務官與酒店小姐談話內容，洩漏酒店小姐個資，又另與大同大學租約糾紛被控侵入住宅，再涉嫌「直播」檢察官偵查庭訊問內容。台北地檢署偵結，今依違反個資法、妨害祕密等罪嫌起訴，痛批林男將司法程序工具化，建請從重量刑。

盲父被嗜賭房客砍297刀化一團爛肉 高院仍判19年：尊重國民法官量刑

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回，合議庭表示「尊重國民法官量處的刑度」。

兩廳院LED汰換工程爆圍標 演出技術部經理35萬、業者50萬交保

調查局接獲檢舉，國家兩廳院為提升演唱舞台水平，發包辦理「LED燈具汰換標案」，負責審查投標資格的2名組長，疑明知東濂和光公司借牌圍標，卻藉職權放水護航，北機站昨天搜索約談近10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反政府採購法東濂負責人50萬交保、兩廳院演出技術部經理許玉蕾35萬交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。