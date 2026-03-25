無良媽生完小孩就失聯...讓女嬰狂吸「毒煙」害心智缺陷 確定要入獄

高雄市葉姓女子4年前生下羅姓女兒後失聯，她帶女兒在新興區租屋，警方循線尋獲時發現女嬰正處於「毒煙」密布的環境中，體內驗出嗎啡、安非他命、K他命等毒品反應，最高法院依妨害幼童發育罪判葉女1年2月徒刑定讞。

葉女原先帶著剛出生的女兒住在苓雅區租屋處，女嬰滿月後，葉女搬家至新興區，因葉女有毒品前科，生下女嬰後卻失聯，警方獲報後展開協尋，2022年10月7日找到葉女跟女嬰，並聯繫社工。

判決指出，葉女自2022年9月女兒出生之後，至警方尋獲之前，長期在租屋處以燒烤方式，施用海洛因、甲基安非他命、愷他命等毒品，讓女嬰吸入毒煙妨害發育、影響大腦功能，女嬰體內也驗出毒品陽性反應，恐造成注意力、語言記憶及反應時間等認知功能受損。

葉女坦承犯行，高雄地方法院一審斥葉女明知自己有長期施用毒品習慣，卻在女嬰出生後，在租屋處施用毒品，葉女雖無意直接提供毒品給女嬰施用，但讓女嬰暴露在毒品煙霧環境下，影響身心及發育健康，已構成妨害幼童發育等罪，判刑8月。

檢察官上訴認為，葉女施用毒品遍及一、二、三級毒品，造成女嬰每日暴露在大量毒煙之中，造成發育、身心健全重大負面影響，認為一審量刑過輕，難以反應國家對保護幼童身心權益的重視。

高雄高分院二審認為，葉女所為導致女嬰體重過輕貧血，體內毒品濃度也可推斷女嬰已達到生理成癮，需每日多次施用，以免產生戒斷現象，認為葉女犯行嚴重，判刑8月確實過輕。

二審指出，女嬰案發後已被安置，並送醫院鑑定，發現女嬰粗動作、細動作及語言等沒有明顯發展遲緩，但心智發展有缺陷，改判葉女1年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

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