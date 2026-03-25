快訊

無奈馬英九「忘了很多事」 蕭旭岑駁背信指控：我什麼事都跟他報告

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡正元3月27日北檢執行科報到入監服刑 政治心願曝「讓藍白執政」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

三中案」前總統馬英九獲判無罪，前立委蔡正元因業務侵占罪判刑3年6月徒刑定讞。蔡正元今在臉書公布3月27日早上9點將至台北地檢署執行科報到，且懇託大家一起努力，在藍白合作下，讓國民黨民眾黨再執政一次。

蔡正元近日在臉書發文指許多電視台夥伴買蛋糕「送行」，感謝節目主持人與來賓。台北地檢署上周依程序分案辦理執行作業，通知蔡正元3月27日上午9點到案發監執行。

中影前董事長蔡正元是三中案唯一有罪的被告，被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，遭依業務侵占罪判刑3年6月，業務侵占罪部分不得上訴而確定；故意遺漏會計事項依商業會計法，判刑6月，得易科罰金。

台灣高等法院指出，去年12月31日判決三中案，因本案卷宗、證物多達200宗、200項，書記官已加速整理，並儘速移送檢方執行。據悉，高院已於3月6日將判決確定部分卷證送給檢方，台高檢確認收卷，將依程序交北檢執行。

蔡正元針對業務侵占判決確定部分，向高院聲請再審，認為確定判決認知錯誤，阿波羅公司只是他處理中影股權交易案、莊婉均掏空案的「平台工具」。蔡正元說，他處理掏空案時，黑道不滿他的作法找人朝他開2次槍，其中一次危及生命，若他不幸身亡，法院也不用費心處理本案，「我早就化作骨灰」

蔡正元認為檢方「先射箭再畫靶」，找罪名扣在他頭上，一審法院不理解其中緣故，二審法院又接受如此解釋，但與事實不符，他才聲請再審盼法院明察。蔡正元另涉商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一審判6月得易科罰金之刑，二審也維持一審判決，目前上訴三審審理中。

蔡正元臉書如下：

桃源街21號

3月27日早上九點

蔡正元博士將走入

台北市桃源街21號

台北地檢署執行科

從桃源街21號

走進綠營布置的黑牢

蔡正元博士會以燦爛的笑容

迎接一切政敵的打壓

蔡正元博士秉持著從容的氣度

面對司法的政治追殺

蔡正元博士不畏橫逆

更不會放棄一生堅持的理念

就像蔡正元博士在大學畢業紀念冊

寫下輕松看待人生的留言

風推清水波 雲抱明月光

我心無漣漪 昂揚風雲中

蔡正元博士感謝網路粉絲好友們

熱情的支持 溫暖的聲援

蔡正元博士更懇託大家一起努力

在藍白合作下

讓國民黨民眾黨再執政一次

這是蔡正元博士最後一個政治心願

這更是台灣最後的機會

感謝大家!拜託大家!

前立委蔡正元因「三中案」犯業務侵占罪，被判處3年6月徒刑定讞，3月27日將入監執行。圖／本報資料照片
前立委蔡正元因「三中案」犯業務侵占罪，被判處3年6月徒刑定讞，3月27日將入監執行。圖／本報資料照片

蔡正元 三中案

延伸閱讀

柯文哲案偵查118天、審判363天明宣判 法界：合議庭量刑重？

京華城案宣判前夕遭預告刑期 沈慶京控「鏡檢」洩密威脅法院

整理包／柯文哲世紀大案！京華城案爭議是啥？柯文哲被控哪些罪？重點QA一次看懂

洩密黑幫、刑求犯嫌 新北5警起訴

相關新聞

蔡正元3月27日北檢執行科報到入監服刑 政治心願曝「讓藍白執政」

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，前立委蔡正元因業務侵占罪判刑3年6月徒刑定讞。蔡正元今在臉書公布3月27日早上9點將至台北地檢署執行科報到，且懇託大家一起努力，在藍白合作下，讓國民黨民眾黨再執政一次。

獨／台中父涉施虐4月大雙胞胎女兒釀1死1傷 更一審今判5年

台中市鄭姓男子在2019年照料3名女兒時心煩，涉用力搖晃4月大雙胞胎次女致腦傷，鄭隔年初時，又因次女重傷等壓力，傷害雙胞胎小女兒致腦出血，案件審理期間，鄭男次女傷重不治，一審判鄭8年6月，二審則以鄭是經濟支柱、2女仍年幼需父母親情，有情堪憫恕之處，依法減刑，分判4年6月、10月徒刑，其中傷害罪已確定，最高法院發回更一審後，今天審結，改判5年徒刑。

無良媽生完小孩就失聯...讓女嬰狂吸「毒煙」害心智缺陷 確定要入獄

高雄市葉姓女子4年前生下羅姓女兒後失聯，她帶女兒在新興區租屋，警方循線尋獲時發現女嬰正處於「毒煙」密布的環境中，體內驗出嗎啡、安非他命、K他命等毒品反應，最高法院依妨害幼童發育罪判葉女1年2月徒刑定讞。

二度出庭直播被檢舉 男洩酒店小姐個資、直播檢察官偵訊內容遭訴

林姓男子被控到酒店消費沒付錢涉詐欺，竟涉嫌「直播」台北地檢署檢察事務官與酒店小姐談話內容，洩漏酒店小姐個資，又另與大同大學租約糾紛被控侵入住宅，再涉嫌「直播」檢察官偵查庭訊問內容。台北地檢署偵結，今依違反個資法、妨害祕密等罪嫌起訴，痛批林男將司法程序工具化，建請從重量刑。

盲父被嗜賭房客砍297刀化一團爛肉 高院仍判19年：尊重國民法官量刑

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回，合議庭表示「尊重國民法官量處的刑度」。

兩廳院LED汰換工程爆圍標 演唱部經理35萬、業者50萬交保

調查局接獲檢舉，國家兩廳院為提升演唱舞台水平，發包辦理「LED燈具汰換標案」，負責審查投標資格的2名組長，疑明知東濂和光公司借牌圍標，卻藉職權放水護航，北機站昨天搜索約談近10人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反政府採購法東濂負責人50萬交保、兩廳院演唱部經理許玉蕾35萬交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。