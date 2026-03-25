蔡正元3月27日北檢執行科報到入監服刑 政治心願曝「讓藍白執政」

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，前立委蔡正元因業務侵占罪判刑3年6月徒刑定讞。蔡正元今在臉書公布3月27日早上9點將至台北地檢署執行科報到，且懇託大家一起努力，在藍白合作下，讓國民黨民眾黨再執政一次。

蔡正元近日在臉書發文指許多電視台夥伴買蛋糕「送行」，感謝節目主持人與來賓。台北地檢署上周依程序分案辦理執行作業，通知蔡正元3月27日上午9點到案發監執行。

中影前董事長蔡正元是三中案唯一有罪的被告，被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，遭依業務侵占罪判刑3年6月，業務侵占罪部分不得上訴而確定；故意遺漏會計事項依商業會計法，判刑6月，得易科罰金。

台灣高等法院指出，去年12月31日判決三中案，因本案卷宗、證物多達200宗、200項，書記官已加速整理，並儘速移送檢方執行。據悉，高院已於3月6日將判決確定部分卷證送給檢方，台高檢確認收卷，將依程序交北檢執行。

蔡正元針對業務侵占判決確定部分，向高院聲請再審，認為確定判決認知錯誤，阿波羅公司只是他處理中影股權交易案、莊婉均掏空案的「平台工具」。蔡正元說，他處理掏空案時，黑道不滿他的作法找人朝他開2次槍，其中一次危及生命，若他不幸身亡，法院也不用費心處理本案，「我早就化作骨灰」

蔡正元認為檢方「先射箭再畫靶」，找罪名扣在他頭上，一審法院不理解其中緣故，二審法院又接受如此解釋，但與事實不符，他才聲請再審盼法院明察。蔡正元另涉商業會計法不為記錄致生不實罪部分，一審判6月得易科罰金之刑，二審也維持一審判決，目前上訴三審審理中。

蔡正元臉書如下：

桃源街21號 3月27日早上九點 蔡正元博士將走入 台北市桃源街21號 台北地檢署執行科 從桃源街21號 走進綠營布置的黑牢 蔡正元博士會以燦爛的笑容 迎接一切政敵的打壓 蔡正元博士秉持著從容的氣度 面對司法的政治追殺 蔡正元博士不畏橫逆 更不會放棄一生堅持的理念 就像蔡正元博士在大學畢業紀念冊 寫下輕松看待人生的留言 風推清水波 雲抱明月光 我心無漣漪 昂揚風雲中 蔡正元博士感謝網路粉絲好友們 熱情的支持 溫暖的聲援 蔡正元博士更懇託大家一起努力 在藍白合作下 讓國民黨民眾黨再執政一次 這是蔡正元博士最後一個政治心願 這更是台灣最後的機會 感謝大家!拜託大家!