二度出庭直播被檢舉 男洩酒店小姐個資、直播檢察官偵訊內容遭訴

林姓男子被控到酒店消費沒付錢涉詐欺，竟涉嫌「直播」台北地檢署檢察事務官與酒店小姐談話內容，洩漏酒店小姐個資，又另與大同大學租約糾紛被控侵入住宅，再涉嫌「直播」檢察官偵查庭訊問內容。台北地檢署偵結，今依違反個資法、妨害祕密等罪嫌起訴，痛批林男將司法程序工具化，建請從重量刑。

檢方調查，44歲林男上被控上酒店消費沒付錢，遭小姐提告詐欺罪，此案雖不起訴處分確定，但林男被檢舉在北檢直播；去年9月4日林男涉用手機竊錄周姓檢察事務官與酒店小姐所有談話，且同步在Instagram直播洩漏酒店小姐的姓名、出生年月日、身分證字號等個資，供與案件無關的聊天室成員觀覽。

檢方查出，林男另與大同大學有租約糾紛，被控侵入住宅，此案同樣不起訴確定，去年10月1日，林男在北檢第29偵查庭，明知偵查庭內禁止錄音、錄影，也不得攜帶攝影、錄音等通訊器材，涉嫌以手機直播劉姓檢察官偵查訊問內容，及檢察官與黃男的所有談話。

檢方認定，林男涉犯非公務機關擅自蒐集處理個人資料罪，及散布竊錄他人非公開談話內容等罪，依法起入；檢方痛批林男私自竊錄偵訊內容，公然直播，行為主觀惡性甚深，嚴重損害司法公信力並干擾偵查秩序，使訴訟參與人隱私受損，並將司法程序工具化以遂行特定目的，未見悔意，建請法院從重量刑，以儆效尤。